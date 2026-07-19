Záchranné zložky už druhý deň intenzívne pátrajú po nezvestnom šesťdesiatsedemročnom mužovi, ktorý si išiel zaplávať do vodnej nádrže v okrese Lučenec a viac sa nevrátil. Do rozsiahlej akcie sa postupne zapojili hasiči, policajti, miestni rybári aj špeciálni potápači. Polícia v tejto súvislosti vydala dôležité varovanie pre všetkých rekreantov.
Na vodnej nádrži Ľuboreč v Lučeneckom okrese naďalej pátrajú po 67-ročnom mužovi. Ten si išiel podľa dostupných informácií zaplávať, no na breh sa už nevrátil. O prebiehajúcej pátracej akcii a okolnostiach udalosti informovala v nedeľu 19. júla Banskobystrická krajská polícia na svojej sociálnej sieti.
Nasadenie potápačov a záchranárov
Pátracia akcia trvá nepretržite už od soboty 18. júla. Do hľadania nezvestného muža sa na vode aj na brehu postupne zapojili viaceré zložky a dobrovoľníci:
- hliadka obvodného oddelenia polície z Lučenca,
- príslušníci hasičského a záchranného zboru,
- miestni rybári a ochotní dobrovoľníci,
- špeciálni potápači z poriečneho oddelenia, ktorí sa k tímu pripojili v nedeľu.
Výzva na opatrnosť pri vode
V súvislosti s týmto smutným prípadom polícia opätovne pripomína všetkým občanom, aby pri letnej rekreácii pri vode maximálne dbali na svoju vlastnú bezpečnosť a zbytočne neriskovali svoje životy.
Nepreceňujte svoje plavecké schopnosti a do vody vstupujte vždy len vtedy, ak sa po zdravotnej stránke cítite úplne v poriadku,
apelujú strážcovia zákona na všetkých kúpajúcich sa s cieľom predísť ďalším podobným nešťastiam.