Americká automobilka Tesla plánuje v priebehu tohto roka výrazne zvýšiť produkciu vo svojej európskej továrni v nemeckom Grünheide. Reaguje tak na rastúci dopyt po elektromobiloch. Hoci výroba a celkové tržby vlani pre modernizáciu liniek mierne klesli, spoločnosť zaznamenala nárast čistého zisku a v blízkej budúcnosti sľubuje vytvorenie tisícok nových pracovných miest.
Spoločnosť Tesla plánuje v tomto roku zvýšiť produkciu vo svojej továrni v mestečku Grünheide neďaleko Berlína. Hlavným dôvodom je narastajúci dopyt, uviedol v nedeľu 19. júla americký výrobca elektromobilov.
Expanzia a tisícky nových miest
Spoločnosť vo svojom vyhlásení ďalej spresnila, že jej nemecký závod dokáže vďaka zvýšenému využitiu svojich existujúcich výrobných kapacít zásobovať viac ako 30 svetových trhov. Automobilka už začiatkom tohto roka informovala o svojich strategických cieľoch pre európsku pobočku:
- cieľom je zvýšiť produkciu až na 7 500 vozidiel týždenne,
- v ročnom vyjadrení to predstavuje približne 375 000 vyrobených automobilov,
- zároveň plánuje rozšíriť strategickú výrobu batériových článkov,
- rozsiahla expanzia podľa odhadov podniku vytvorí 3 500 nových pracovných miest.
Hospodárske výsledky a modernizácia liniek
Nemecká jednotka spoločnosti vykázala za uplynulý rok 2025 čistý zisk vo výške 77,1 milióna eur, čo je v medziročnom porovnaní nárast o približne 20 miliónov eur. Mierny pokles však zaznamenali tržby, ktoré klesli na 7,1 miliardy eur z úrovne 7,7 miliardy eur v roku 2024.
Znížila sa aj samotná ročná produkcia, a to z približne 211 000 vozidiel na 202 000 kusov. Tento výpadok však podľa zástupcov spoločnosti priamo súvisel s plánovanou modernizáciou a odstávkami výrobných liniek.
Tesla svoj jediný európsky závod slávnostne otvorila v marci 2022. Ku koncu roka 2025 spoločnosť v Grünheide zamestnávala približne 11 000 ľudí. Informácie o ekonomických ukazovateľoch a výrobných plánoch sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy od agentúry DPA.