Téma výmeny predsedu najsilnejšej vládnej strany momentálne nie je na stole. Minister vnútra a podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák potvrdil, že premiér Robert Fico je v plnej politickej sile a do politického dôchodku sa nechystá. Zároveň vylúčil vlastné ambície na tento post a jasne zadefinoval, koho si strana vie predstaviť ako potenciálneho partnera pre povolebnú spoluprácu.
V súčasnosti neexistuje žiaden dôvod, aby sa v politických kuloároch diskutovalo o nástupcovi úradujúceho premiéra Roberta Fica na poste predsedu najsilnejšej vládnej strany Smer-SD. V nedeľu 19. júla to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 rázne vyhlásil podpredseda strany a minister vnútra Robert Kaliňák.
Otázka lídra a budúcnosť Smeru
Šéf rezortu vnútra jednoznačne poprel akékoľvek špekulácie o blížiacej sa zmene na čele strany a odmietol aj úvahy o tom, že by on sám mal v blízkej budúcnosti prevziať predsednícku stoličku.
Robert Fico je v plnej sile, reprezentuje všetky politiky strany Smer a ja predpokladám, že bude reprezentovať aj ďalej, nikam sa nechystá. A ja ho v tom samozrejme podporujem. Takže nevidím dôvod, aby tá téma vôbec existovala,
zdôraznil Kaliňák v televíznom vysielaní.
Sám seba v pozícii nástupcu nevidí a považuje sa už skôr za staršiu politickú generáciu, ktorej hlavnou úlohou je dozeranie na profesionálny rozvoj mladších kolegov. Podľa vlastných slov len zopakoval svoj dlhodobo známy výrok, že do vrcholovej politiky prišiel spoločne s Robertom Ficom a s ním z nej jedného dňa aj odíde.
Spojenie s Hlasom a spolupráca s Republikou
Podľa Kaliňáka by bolo pre krajinu ideálne, keby na Slovensku dlhodobo pôsobila jedna silná sociálna demokracia, ktorá by sa dokázala efektívne postaviť proti pravicovo-liberálnym stranám. O možnostiach budúcej úzkej spolupráce či dokonca opätovného spojenia so stranou Hlas-SD však momentálne odmietol hlbšie špekulovať. Zhodnotil, že obaja koaliční partneri sú si programovo blízki a Hlas sa môže kedykoľvek zvážiť vrátiť k materskej strane, no dnes táto otázka vôbec nie je na stole a menšia koaličná strana si robí vlastnú nezávislú politiku.
Oveľa jasnejšie vyznel jeho postoj k mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktoré má podľa aktuálnych prieskumov vysokú šancu dostať sa po ďalších voľbách do Národnej rady (NR) SR. Podpredseda Smeru-SD túto stranu otvorene označil za prijateľného povolebného partnera. Možnú spoluprácu zdôvodnil viacerými faktormi:
- zhodujú sa predovšetkým v obrane tradičných hodnôt, na základe ktorých Slovenská republika existuje,
- tento hodnotový prienik ich výrazne odlišuje od opozičných strán ako SaS alebo Hnutie Slovensko,
- rozdiely v niektorých iných oblastiach sú podľa neho prirodzené a sú otázkou štandardnej politickej diskusie,
- tam, kde sa nájdu spoločné prieniky, je strana ochotná spolupracovať s každým, komu ide predovšetkým o Slovensko a nie o osobné ambície.
Rozdeľovanie ministerských postov
Čo sa týka prípadného obsadzovania konkrétnych ministerských postov v budúcej vláde, ide podľa Kaliňáka v tejto chvíli len o čisté špekulácie. Legitímnou sa táto otázka stane až po zrátaní reálnych volebných hlasov.
Každá politická strana, ktorá dosiahne viac ako 5 percent a je v parlamente, má legitímne právo uchádzať sa o účasť na moci v podobe vlády a o akýkoľvek rezort, v ktorom sa cíti, že je profesionálne zdatná. A potom z koaličného vyjednávania vyplynie, či to môže alebo nie,
uzavrel minister s tým, že rozhodujúca napokon bude politická matematika a všetky vyjednávacie možnosti zostávajú dopredu otvorené.