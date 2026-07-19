Obľúbený horský priechod Pezinská Baba sa v nedeľu dopoludnia stal dejiskom tragickej dopravnej nehody. Život pri nej stratil len 29-ročný motocyklista, ktorý podľa predbežných informácií vo vysokej rýchlosti nezvládol prejazd ostrou zákrutou. Polícia v súvislosti s udalosťou opätovne apeluje na vodičov, aby na cestách nepreceňovali svoje schopnosti.
K smrteľnej havárii došlo v nedeľu 19. júla krátko pred 09.00 h. Dopravní policajti na mieste od ranných hodín dokumentovali presné okolnosti tragickej udalosti a zaisťovali stopy.
Osudný náraz do zvodidiel
Z doterajšieho policajného vyšetrovania priamo na mieste nešťastia vyplývajú nasledujúce kľúčové skutočnosti:
- nehoda sa stala na ceste druhej triedy číslo 503 medzi obcou Pernek a horským priechodom Pezinská Baba,
- 29-ročný vodič motocykla havaroval v úseku približne 500 metrov od odpočívadla známeho ako vyhliadka Pernek, a to v smere z Pezinka na Malacky,
- muž v ostrej zákrute s najväčšou pravdepodobnosťou nezvládol vedenie svojho stroja a vo vysokej rýchlosti narazil do zvodidiel.
V dôsledku mimoriadne silného nárazu utrpel mladý motocyklista viaceré vážne a devastačné zranenia. Záchranné zložky mu už nedokázali pomôcť a zraneniam priamo na mieste nehody, žiaľ, podľahol. Hliadky dopravnej polície museli v tomto nebezpečnom a frekventovanom úseku počas dokumentovania tragédie usmerňovať premávku.
Dôrazný apel dopravnej polície
Tragická udalosť opäť otvára dôležitú tému bezpečnosti na tomto horskom priechode, ktorý je vďaka svojim zákrutám obzvlášť vyhľadávaný medzi motocyklovými nadšencami. Polícia na margo zbytočne vyhasnutého ľudského života vydala pre širokú verejnosť rázne varovanie.
Vodičov, a to nielen motocyklov, v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou dôrazne vyzývame, aby na Pezinskej Babe nepreceňovali svoje schopnosti, striktne dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť a rešpektovali príslušné dopravné značenia,
odkázali všetkým účastníkom cestnej premávky zasahujúci policajti.