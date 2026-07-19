Kvalita a bezpečnosť potravín, najmä tých živočíšneho pôvodu, by mala byť pre spotrebiteľov absolútnou prioritou. Štátna veterinárna a potravinová správa vydala sériu dôležitých odporúčaní, na čo si dávať pozor pri samotnom nákupe, ako správne čítať údaje na etiketách a ako s potravinami bezpečne manipulovať v domácom prostredí.
Potraviny by mali spotrebitelia nakupovať výhradne len od registrovaných alebo schválených výrobcov a predajcov. Pri samotnom výbere v obchode je mimoriadne dôležité pozorne sledovať celkovú hygienu predaja, spôsob skladovania, všetky uvedené údaje na obale aj jeho prípadné mechanické poškodenie. Na tieto dôležité zásady verejne upozornila Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR prostredníctvom sociálnej siete.
Teplotný režim a kontrola etikiet
Kupujúci by si mali všímať predovšetkým prísne dodržiavanie teplotného režimu, ktorý stanovil výrobca. Ak má byť napríklad mäsový výrobok uchovávaný pri teplote do šesť stupňov Celzia, nemal by sa v žiadnom prípade kupovať, ak je zjavné, že teplota v chladiacom zariadení predajne je vyššia. Veľmi dôležité je tiež skladovanie niektorých druhov potravín na tmavom mieste, ak si to konkrétny výrobok vyžaduje.
Presný pôvod a vlastnosti každého tovaru si možno jednoducho overiť z povinných informácií, ktoré sú uvedené na spotrebiteľskom balení. Správna a kompletná etiketa musí obsahovať tieto náležitosti:
- názov a presné zloženie potraviny,
- údaje o prítomných alergénoch a čistú hmotnosť,
- názov a adresu výrobcu alebo zodpovedného prevádzkovateľa,
- dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a výrobnú šaržu,
- podmienky skladovania a výživové údaje.
Pri potravinách živočíšneho pôvodu sa na obale povinne nachádza aj identifikačná značka výrobcu v charakteristickom oválnom tvare. Tento symbol v sebe ukrýva kód konkrétnej krajiny, schvaľovacie číslo výrobcu a oficiálne označenie Európskej únie.
Kontrolóri zo ŠVPS zároveň upozornili, že označovanie krajiny pôvodu sa pri jednotlivých druhoch potravín môže líšiť. Kým napríklad pri čerstvom mäse je tento údaj povinný, pri niektorých druhoch ovocia a zeleniny sa uvádzať vôbec nemusí. Varovným signálom pri nákupe by mala byť vždy aj vydutá konzerva, nepríjemný zápach či akokoľvek porušený obal.
Hygiena a príprava jedla v domácnosti
Po úspešnom nákupe je nutné dodržať všetky podmienky skladovania uvedené na výrobku. Platí to nielen pre domáce uchovávanie, ale zahŕňa to aj zabezpečenie správnej teploty už počas samotnej prepravy potravín z obchodu.
Ďalším kritickým bodom je čas prípravy alebo konzumácie potraviny. Preto pred každou manipuláciou s potravinou je dôležité dôkladne si umyť ruky a používať len čisté, prípadne dezinfikované kuchynské pomôcky a nástroje,
uviedli odborníci zo ŠVPS k pravidlám domácej prípravy pokrmov.
Hygienici tiež dôrazne odporúčajú, aby sa potraviny určené na priamu konzumáciu v surovom stave, ako je napríklad ovocie a zelenina, spracovávali vždy striktne oddelene od surového čerstvého mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov. Ak bežná domácnosť nemá k dispozícii fyzicky oddelené priestory na prípravu jedla, spotrebitelia by mali najskôr bezpečne pripraviť potraviny určené na priamu konzumáciu a až následne spracovávať tie suroviny, ktoré ešte len budú tepelne upravené. Po akomkoľvek kontakte so surovými potravinami živočíšneho pôvodu si treba ruky opäť mimoriadne dôkladne umyť alebo vydezinfikovať.