Ukrajinské sily opäť útočili na ruskú energetickú infraštruktúru. Vláda v Stavropolskej oblasti musela po nočných náletoch dronov vyhlásiť stav núdze pre rozsiahle požiare a detonácie v ropných skladoch. Kyjev dlhodobo deklaruje, že cieľom týchto operácií je obmedziť financovanie vojny a narušiť zásobovanie nepriateľskej armády palivom.
Po útoku ukrajinských dronov vypukli v noci na nedeľu 19. júla požiare vo viacerých ropných zariadeniach v Stavropolskej oblasti na juhu európskej časti Ruska. Útok si podľa miestnych úradov nevyžiadal žiadne obete.
Evakuácia a stav núdze
Gubernátor oblasti Vladimir Vladimirov informoval verejnosť o dvoch požiaroch v obci Viazniki a o ďalšom požiari severne od samotného mesta Stavropol. V reakcii na vážny incident úrady okamžite vyhlásili stav núdze na miestnej úrovni.
V dôsledku požiarov v priemyselných objektoch dochádza k detonáciám horľavých materiálov, pričom výbuchy počuť aj v Stavropole. Životy a zdravie ľudí nie sú ohrozené,
uviedol Vladimirov vo svojom príspevku na komunikačnej sieti Telegram s tým, že obyvatelia žijúci v bezprostrednej blízkosti priemyselnej zóny vo Viaznikoch museli byť z bezpečnostných dôvodov evakuovaní.
Zasiahnuté spoločnosti a kapacita skladov
Podľa analýzy nezávislého ruského média ASTRA bol pri tomto útoku priamo zasiahnutý sklad spoločnosti Rosnefť vo Viaznikoch. Ďalšie požiare s vysokou pravdepodobnosťou vypukli v nasledujúcich objektoch:
- zariadenia patriace spoločnostiam Korona a MK-Nefteprodukt,
- sklad patriaci dcérskej spoločnosti ropného koncernu Lukoil.
Tento rozsiahly ropný terminál disponuje 42 nádržami s celkovou kapacitou približne 57 600 kubických metrov a slúži predovšetkým na strategické skladovanie a expedíciu benzínu, nafty a mazív.
Zásobovacie problémy v Rusku
Ukrajinská armáda už začiatkom júla oznámila podobné útoky na ropné sklady v Stavropolskej a Tverskej oblasti, ktoré sa nachádzajú približne 500 kilometrov od frontovej línie. Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky bezpilotnými lietadlami na ruské ropné sklady, rafinérie a ďalšiu kritickú energetickú infraštruktúru.
Kyjev tvrdí, že cieľom týchto systematických operácií je obmedziť zdroje financovania ruskej vojny a narušiť zásobovanie armády palivom. Ruské úrady naopak označujú tieto útoky za teroristické a pravidelne hlásia škody na civilných zariadeniach. Ukrajinské zásahy pritom v posledných mesiacoch prispeli v niektorých ruských regiónoch k reálnym problémom pri zásobovaní pohonnými látkami. Viaceré spoločnosti museli obmedziť predaj benzínu a nafty, čo viedlo k rastúcej nespokojnosti miestneho obyvateľstva. Informácie o poškodení ruskej infraštruktúry sprostredkoval francúzsky denník Le Monde s odvolaním sa na vyjadrenia ruských úradov.