Meteorológovia dvíhajú varovný prst pred extrémnym víkendovým počasím. V priebehu dnešného dňa sa môžu na celom území krajiny vyskytnúť nebezpečné letné búrky. Južné okresy navyše potrápia vysoké teploty a západné Slovensko zasiahne silný vietor. Úrady už vydali výstrahy prvého stupňa a apelujú na občanov, aby počas búrok dbali na vlastnú bezpečnosť.
V nedeľu 19. júla sa na celom Slovensku môžu vyskytnúť búrky, pričom na južnom Slovensku hrozia aj vysoké teploty. Západné Slovensko zasa môže výraznejšie potrápiť silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre všetky tieto javy výstrahy prvého stupňa a podrobne na ne upozornil na svojom oficiálnom webe.
Rôzne časy výstrah a zasiahnuté okresy
Platnosť meteorologických výstrah pred búrkami je na celom Slovensku odlišná v závislosti od konkrétneho regiónu. Najčastejšie sú v platnosti v čase od 12.00 h alebo 14.00 h až do 21.00 h. Pre ďalšie nebezpečné javy platia nasledovné obmedzenia:
- v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky a Dunajská Streda platia výstrahy pred vysokými teplotami od 12.00 h do 18.00 h,
- výstrahy pred silným vetrom sú v platnosti od 13.00 h do 17.00 h, a to v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, ako aj vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja.
Bezpečnostné pokyny hygienikov
Vzhľadom na zvýšené riziko bleskov a búrkovej činnosti pristúpil k dôležitým odporúčaniam aj Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ). Občanom dôrazne odporučil, aby pri búrkach striktne dodržiavali viaceré zásady na ochranu zdravia a života.
Nezdržiavajte sa na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a v ich blízkom okolí. Je mimoriadne dôležité nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v zaparkovanom aute. Pri búrkach by ste tiež mali úplne zamedziť kontaktu s akýmikoľvek vodivými predmetmi,
varuje úrad verejnosť pred možným zásahom blesku.