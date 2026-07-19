Ukrajinská metropola a mesto Dnipro čelili v noci ďalšej masívnej vlne ruských útokov, ktoré si vyžiadali obete na životoch a desiatky zranených. Ruská armáda nasadila drony aj ťažko zostreliteľné balistické strely, ktoré napáchali rozsiahle materiálne škody na civilnej infraštruktúre. Tieto údery prišli bezprostredne po tom, ako Ukrajina zasiahla ruské logistické centrá využívané na vojenské účely.
Najmenej jednu obeť a 13 zranených si v noci na nedeľu 19. júla vyžiadali ruské útoky na ukrajinskú metropolu Kyjev. Jednu obeť po útoku ruského dronu hlásia aj zo stredoukrajinského mesta Dnipro.
Rozsiahle škody a balistické strely
Útok na hlavné mesto sa začal o 01.30 h miestneho času, trval niekoľko hodín a zasiahol až šesť mestských štvrtí. Tlaková vlna napáchala vážne škody aj na jednej zo staníc metra, ktorá musela byť dočasne zatvorená. Na mnohých miestach v dôsledku útokov vypukli požiare, pričom explózie poškodili rôzne typy objektov:
- bytové domy, internáty a ubytovne,
- úradné budovy a priemyselné objekty,
- nákupné centrum,
- veľké množstvo zaparkovaných áut.
Miestne médiá informovali, že ruská armáda pri útokoch opäť nasadila aj balistické strely. Tie sú podstatne rýchlejšie a protivzdušná obrana ich zachytáva oveľa ťažšie ako drony alebo bežné strely s plochou dráhou letu. Ukrajina navyše momentálne čelí kritickému nedostatku rakiet do obranných systémov Patriot, ktoré predstavujú jej najúčinnejší prostriedok na zachytávanie ruských balistických striel.
Odveta za údery na ruskom území
K nočným útokom na ukrajinské hlavné mesto došlo len deň po tom, ako ukrajinské drony zasiahli dve logistické centrá internetového obchodu Wildberries v európskej časti Ruska, pričom pri tomto údere zahynulo najmenej osem ľudí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu 18. júla vo svojom príspevku na sociálnych sieťach oficiálne potvrdil, že ukrajinské sily zaútočili na strategické ciele na území nepriateľa.
Zasiahli sme dve významné logistické zariadenia v Moskovskej a Tambovskej oblasti. Tieto zariadenia slúžili na prepravu sankcionovaných komponentov určených na výrobu dronov a navigačných systémov,
uviedol prezident k cieľom operácie v Moskovskej a Tambovskej oblasti.
Na ruskej strane si ďalší ukrajinský útok v noci na nedeľu vyžiadal jednu obeť v Kurskej oblasti, ktorá sa nachádza blízko frontovej línie. Na komunikačnej platforme Telegram to uviedol tamojší gubernátor Alexandr Chinštejn. Informácie o víkendových útokoch sprostredkovala tlačová agentúra AFP.