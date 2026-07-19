Tragické následky zemetrasenia, ktoré pred necelým mesiacom zasiahlo severnú časť Venezuely, sú ešte horšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Oficiálny počet obetí ničivých otrasov podľa najnovších údajov presiahol hranicu päťtisíc. Záchranné zložky naďalej prehľadávajú trosky zrútených budov a tisíce ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, prežívajú v provizórnych táboroch.
Sever Venezuely zasiahli 24. júna krátko po sebe dva silné otrasy zeme s magnitúdou 7,2 a 7,5. Podľa oficiálnych údajov, ktoré boli zverejnené v sobotu 18. júla miestneho času, sa celkový počet obetí tejto obrovskej prírodnej katastrofy zvýšil už na 5 119.
Zdevastované oblasti a provizórne tábory
Najväčšie materiálne škody a straty na životoch zaznamenal štát La Guaira a pobrežná oblasť nachádzajúca sa severne od hlavného mesta Caracas. Práve z týchto husto obývaných regiónov pochádza najviac obetí. Situácia na mieste zostáva aj naďalej mimoriadne kritická, čo potvrdzujú viaceré pretrvávajúce problémy:
- v zasiahnutej La Guaire neustále pokračuje hľadanie tiel v troskách desiatok zrútených budov,
- tisíce ľudí nenávratne prišli o svoje domovy a musia prežívať v ťažkých podmienkach,
- vláda pre ľudí bez strechy nad hlavou zriadila viaceré dočasné tábory,
- úrady zatiaľ nevedia poskytnúť ani len odhad počtu osôb, ktoré sú stále evidované ako nezvestné.
Zdravotnícky systém a desaťtisíce zranených
Kým počty mŕtvych narastajú, štatistiky týkajúce sa zranených osôb sa stabilizovali a venezuelský zdravotnícky systém nápor pacientov postupne zvláda.
Počet zranených zostal podľa našich najnovších údajov nezmenený na úrovni 16 740. Dobrou správou však je, že väčšinu z týchto pacientov už lekári medzičasom prepustili z nemocníc,
uviedol k aktuálnemu stavu predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez.
Informácie o ničivých následkoch a aktualizovaných počtoch obetí sprostredkovala tlačová agentúra AFP. Správu o dianí v Južnej Amerike prevzala a pre slovenské publikum priniesla agentúra TASR.