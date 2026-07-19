Známy kubánsky disident a umelec Luis Manuel Otero Alcántara je opäť na slobode. Po rokoch strávených vo väzení pre svoje politické postoje prijal nútený exil a odcestoval do Spojených štátov amerických. Jeho príchod privítal nielen dav fanúšikov na letisku, ale aj americká diplomacia, ktorá vyzýva kubánsky režim na okamžité prepustenie stoviek ďalších politických väzňov.
Kubánsky disidentský umelec a hudobník Luis Manuel Otero Alcántara pricestoval v sobotu 18. júla do exilu v Spojených štátoch. Stalo sa tak po tom, ako ho po piatich rokoch prepustili z väzenia pod prísnou podmienkou, že navždy odíde zo svojej krajiny. Washington jeho príchod privítal s tvrdením, že Havana ho obťažovala a uväznila len za to, že sa odvážil predstaviť si slobodnú Kubu.
Otera Alcántaru vo veku 38 rokov privítal na letisku v Miami dav stúpencov s kubánskou vlajkou s nápisom Patria y Vida, čo v preklade znamená Vlasť a život. Ide o názov jeho známej piesne, za ktorú získal prestížnu cenu Grammy a ktorá sa stala hlavnou hymnou celého protestného hnutia v ostrovnej krajine.
Exil ako jediné možné východisko
Americké úrady mu povolili vstup do krajiny počas tohto týždňa, čo vyplýva zo stránky na sociálnej sieti, ktorú vytvorili jeho priatelia a priaznivci. Tí na internete napísali, že známy umelec prijal exil ako jediné logické riešenie, ktoré mu umožní:
- uniknúť pred pretrvávajúcou politickou perzekúciou,
- slobodne pokračovať vo vlastnej tvorbe,
- naďalej sa naplno venovať aktivizmu.
Svetlo nádeje a výzva pre Havanu
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil protestné hnutie tohto aktivistu za svetlo nádeje a vyzval Kubu, aby okamžite prepustila viac než 700 ďalších politických väzňov.
Jediným zločinom Otera Alcántaru bolo, že odmietal zostať ticho a využíval svoje umenie, aby žiadal základné slobody upierané Kubáncom takmer sedem desaťročí,
uviedol Rubio vo svojom oficiálnom vyhlásení k ostro sledovanému prípadu.
Otero Alcántara, ktorého organizácia Amnesty International oficiálne označila za väzňa svedomia, patrí k najznámejším postavám nového disidentského hnutia na Kube. Je spoluzakladateľom skupiny havanských umelcov, spisovateľov a hudobníkov nazvanej Hnutie San Isidro. Kubánske úrady ho zadržali v júli 2021 počas verejného protestu a následne ho v politickom procese odsúdili za rušenie verejného poriadku a údajnú urážku národných symbolov. Informácie o jeho prepustení a príchode do USA sprostredkovali agentúry AP, AFP a slovenská tlačová agentúra TASR.