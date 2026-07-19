Americké federálne úrady zadržali na Floride známych influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov. Dôvodom je žiadosť britskej prokuratúry o ich vydanie v súvislosti s mimoriadne vážnymi obvineniami zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania detí. Bratia, ktorí sa na sociálnych sieťach preslávili kontroverznými názormi, akúkoľvek vinu odmietajú a obvinenia označujú za cielené ohováranie.
O zadržaní v meste Miami informoval hovorca amerických federálnych maršalov s tým, že konkrétny zatykač na bratov Tateovcov je momentálne zapečatený. Britská Korunná prokuratúra (CPS) však bezprostredne po ich zadržaní v sobotu 18. júla oznámila, že voči nim vznesie ďalšie obvinenia a oficiálne žiada o ich vydanie zo Spojených štátov amerických.
Nové obvinenia a nárast počtu obetí
Predstaviteľ CPS Malcolm McHaffie priblížil rozsah trestného stíhania, ktorému budú obaja bratia čeliť na území Británie.
Rozhodli sme sa stíhať Andrewa a Tristana Tateovcov pre ďalšie trestné činy vrátane znásilnenia, organizovania alebo napomáhania obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a činov súvisiacich s obscénnymi snímkami dieťaťa,
uviedol McHaffie k najnovšiemu vývoju v prípade.
Zároveň doplnil viaceré kľúčové detaily o prebiehajúcom rozsiahlom vyšetrovaní:
- k 21 doterajším obvineniam britských úradov pribudlo 38 nových,
- vyšetrované skutky sa týkajú obdobia od júna 2010 do augusta 2017,
- celkový počet údajných obetí v tomto prípade sa po novom zvýšil na sedem.
Doterajšie obvinenia v Británii priamo súviseli s podozreniami zo zneužívania žien v rokoch 2012 až 2015 v oblasti severne od Londýna, kde obaja bratia vyrastali. Na ich zadržanie bol už v roku 2024 na podnet britskej polície vydaný platný európsky zatykač.
Obhajoba hovorí o cielenom ohováraní
Právni zástupcovia bratov akúkoľvek vinu kategoricky popierajú. Podobne sa po zadržaní vyjadril aj ich americký advokát Joseph McBride. Ten uviedol, že nové obvinenia z Británie sú iba urážkami a ohováraním. Majú mať podľa neho jediný cieľ, a to zabrániť, aby žaloby bratov za ohováranie podané v USA nemohol nezávisle posúdiť tamojší kompetentný súd.
Andrew Tate a jeho brat Tristan majú dvojaké občianstvo USA a Spojeného kráľovstva. Títo bývalí profesionálni kickboxeri získali na sociálnych sieťach milióny sledovateľov. Svoju popularitu, a to najmä medzi mladými mužmi a chlapcami, si vybudovali predvádzaním mimoriadne luxusného životného štýlu, ale aj otvorenou a propagovanou nenávisťou voči ženám.
V roku 2016 sa obaja spoločne presťahovali do Rumunska, kde ich v roku 2022 prvýkrát zadržali pre obvinenia z účasti na plánoch lákania žien s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Prípad tam však pre rôzne právne a procesné nezrovnalosti zatiaľ výraznejšie nepokročil. Bratia vytrvalo odmietajú všetky obvinenia s tvrdením, že ich násilné a mizogýnne výroky boli verejnosťou vytrhnuté z kontextu alebo mali slúžiť len ako nevinný žart. Informácie o medzinárodnom záťahu sprostredkovali agentúry AP, PA Media a TASR.