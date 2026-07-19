Severná Kórea a Rusko naďalej prehlbujú svoje strategické partnerstvo. Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui pricestovala do Moskvy na kľúčové rokovania so Sergejom Lavrovom. Návšteva prichádza v čase intenzívnej vojenskej spolupráce oboch krajín, ktorá vyvoláva ostrú kritiku Západu i Južnej Kórey.
Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui pricestovala do Moskvy na dôležité rozhovory so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. O diplomatickej ceste informovali v nedeľu 19. júla štátne médiá v Pchjongjangu. Podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA ministerka a jej delegácia odcestovali do Ruska na palube jej osobného lietadla ešte v sobotu 18. júla.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí cez víkend oficiálne ohlásilo návštevu vyslankyne Severnej Kórey (KĽDR), ktorá je kľúčovým spojencom Moskvy a hlasným podporovateľom jej prebiehajúcej vojny proti Ukrajine.
Vojenská výmena a obojstranná podpora
Základy aktuálnej užšej spolupráce položili obe krajiny počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Pchjongjangu v roku 2024, kde lídri podpísali strategickú obrannú dohodu. Z tohto partnerstva ťažia podľa analytikov obe strany a dochádza k rozsiahlej výmene:
- KĽDR posiela na pomoc Rusku na Ukrajine svoje rakety, muníciu a tisíce vojakov,
- Moskva na oplátku poskytuje diplomaticky izolovanej ázijskej krajine finančnú pomoc, vojenskú technológiu, potraviny a energetickú podporu.
Severokórejský vodca Kim Čong-un ešte v apríli tohto roka osobne prisľúbil pomoc Rusku pri dosiahnutí víťazstva v tejto podľa jeho slov posvätnej vojne.
Plány do roku 2031 a ostrá kritika
Ruský minister obrany Andrej Belousov a viacerí ďalší vysokopostavení predstavitelia viedli už na jar v Severnej Kórei rozhovory o ďalšom posilnení vojenských vzťahov. O budúcich zámeroch sa ruský minister vyjadril veľmi jasne:
Moskva je pripravená podpísať plán spolupráce na obdobie rokov 2027 až 2031,
uviedol Belousov k pripravovaným dohodám.
Užšia vojenská a ekonomická kooperácia medzi týmito dvoma krajinami čelí tvrdej medzinárodnej kritike. Južná Kórea a Európska únia toto partnerstvo ostro odsúdili. Pchjongjang si však svoje konanie obhajuje.
Spolupráca s Ruskom je výlučne zvrchovaným právom KĽDR,
reagovalo na medzinárodný tlak severokórejské ministerstvo zahraničných vecí. Informácie o diplomatickej ceste a politickom pozadí sprostredkovala agentúra AP a tlačová agentúra TASR.