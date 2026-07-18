Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje rozsiahlu finančnú podporu pre organizácie v Európe a ďalších častiach sveta. Cieľom multimiliónových grantov je podľa Washingtonu najmä posilnenie slobody prejavu a boj proti cenzúre, z ktorej otvorene obviňuje aj samotnú Európsku úniu. Najväčší balík peňazí však bude smerovať neziskovej organizácii pripomínajúcej obete komunizmu.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa sa chystá poskytnúť granty pre organizácie v Európe s cieľom podporiť iniciatívy súvisiace s posilňovaním slobody prejavu. Tá je podľa Washingtonu na starom kontinente aktuálne vážne ohrozená. Trumpova vláda, a najmä jeho stúpenci združení v neformálnom hnutí MAGA, pravidelne útočia na Európsku úniu (EÚ) a európske štáty, kde podľa nich dochádza k systematickému obmedzovaniu prejavu. Washington na tieto skutočnosti poukázal aj vo svojej stratégii národnej bezpečnosti, v ktorej kritizoval EÚ za údajné podkopávanie politických slobôd a suverenity.
Boj proti európskym nariadeniam
Americký rezort diplomacie plánuje podľa zistení denníka Financial Times (FT) poskytnúť granty vo výške 2 milióny dolárov na boj proti cenzúre. Tá má podľa USA vyplývať z dvoch kľúčových európskych legislatív:
- Nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA),
- Nariadenia EÚ o digitálnych trhoch (DMA).
V oficiálnom oznámení pre členov amerického Kongresu sa tiež uvádzajú plány na poskytnutie 5 miliónov dolárov na vytvorenie takzvanej civilizačnej aliancie v Európe. Grant môže byť využitý aj na iniciatívy na obranu slobody prejavu, politickej súťaže a národnej suverenity.
Podľa nemenovaného zdroja plánuje Trumpova vláda vyčleniť ďalšie 2 milióny dolárov priamo pre skupiny vo východnej Európe a na Balkáne. Tieto prostriedky majú podporiť organizácie, ktoré sa bránia proti údajným pokusom o podkopanie noriem západnej civilizácie.
Podpora pre konzervatívne organizácie vo svete
Ďalšie oznámenie adresované kongresmanom obsahovalo vyčlenené finančné prostriedky pre inštitúciu Free Speech Union International. Ide o celosvetovú pobočku britskej organizácie Free Speech Union, ktorú založil konzervatívny člen Snemovne lordov Toby Young. Táto skupina by mala dostať finančnú injekciu vo výške 5 miliónov dolárov.
Americká administratíva zameriava svoju pozornosť aj na iné kontinenty a granty plánuje rozdeliť nasledovne:
- podpora boja proti prekračovaniu právomocí súdnej moci a cenzúre v Brazílii, kde sa USA zastávajú bývalého prezidenta a Trumpovho spojenca Jaira Bolsonara,
- 1 milión dolárov pre organizácie dokumentujúce porušovanie práv etnických menšín v Juhoafrickej republike. Hoci sa v dokumente výslovne nespomínajú belošskí obyvatelia, Trumpova administratíva ich už v minulosti opakovane vykresľovala ako obete diskriminácie.
Milióny na obete komunizmu a predvolebná kampaň
Absolútne najväčší grant, a to až vo výške 40 miliónov dolárov, je navrhovaný pre inštitúciu Victims of Communism Memorial Foundation. Ide o neziskovú organizáciu so sídlom v USA, ktorá sa venuje pamiatke obetí komunistických režimov. Nadácia bola založená ešte v roku 1993 na základe zákona, ktorý vtedy podpísal prezident Bill Clinton.
Ďalšie projekty uvedené v oznámeniach sú viac v súlade s doterajšími snahami USA v oblasti zahraničnej pomoci, a to vrátane finančných prostriedkov na výskum a boj proti snahám autoritárskych vlád umlčať svojich kritikov v zahraničí. Denník FT v tejto súvislosti pripomína, že pred blížiacimi sa voľbami do Kongresu Donald Trump zintenzívňuje svoje útoky na politických oponentov z radov demokratov a snaží sa ich vykresliť ako komunistov ohrozujúcich krajinu. Informácie o chystaných amerických grantoch sprostredkovala tlačová agentúra TASR.