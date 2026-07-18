Maďarský prezident Tamás Sulyok definitívne končí vo svojej funkcii. Hlava štátu po silnom politickom tlaku podpísala 17. novelu ústavy, v dôsledku čoho jej mandát začiatkom budúceho týždňa zanikne. Oznámil to premiér Péter Magyar, ktorý prezidenta dlhodobo kritizoval a teraz vyzýva na celospoločenskú dohodu pri výbere jeho nástupcu.
Maďarský prezident Tamás Sulyok podpísal 17. novelu ústavy, jeho mandát prezidenta republiky tak v pondelok 20. júla oficiálne zanikne. Na sociálnej sieti Facebook to v sobotu 18. júla oznámil premiér Péter Magyar.
Ostrá kritika a výzva na spoločný postup
Ministerský predseda netajil svoje výhrady k doterajšiemu postupu hlavy štátu a vyjadril presvedčenie, že by bolo oveľa lepšie, keby Sulyok odišiel zo svojej funkcie skôr.
Bolo by lepšie, keby sme sa dostali až sem dôstojnejším spôsobom, keby prezident prejavil viac pochopenia, zodpovednosti, a keby bol sám rezignoval,
poznamenal Magyar k prezidentovmu dlhému váhaniu.
Premiér pripomenul, že v zmysle platných ustanovení ústavy bude predsedníčka maďarského parlamentu Ágnes Forsthofferová od pondelka dočasne vykonávať všetky právomoci prezidenta republiky. Následne sa začne proces hľadania novej hlavy štátu, pričom podľa premiéra musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní.
Rozhodnime sa spoločne,
zdôraznil Magyar s poznámkou, že najvhodnejšieho kandidáta by mali navrhnúť spoločne politické strany, verejné osobnosti a samotní občania. Premiér zároveň na pondelok k tejto dôležitej záležitosti inicioval mimoriadne zasadnutie predsedníctva vládnej strany Tisza a jej parlamentnej frakcie.
Politický nátlak a pád prezidenta
Poslanci parlamentu 13. júla schválili kontroverznú 17. novelu ústavy, ktorej priamym a cieleným dôsledkom je práve odvolanie prezidenta Sulyoka z funkcie. Tento krok sprevádzalo značné politické napätie a tvrdé odkazy:
- Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak by novelu odmietol do piatich dní podpísať,
- šéf strany Tisza v minulosti opakovane označil Sulyoka za bábku a pozostatok režimu bývalého premiéra Viktora Orbána,
- samotný prezident ešte v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a že mieni naplno naplniť svoj mandát aj ústavnú prísahu.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament. Hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, disponuje dôležitými nástrojmi, ako je možnosť vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Informácie o zániku prezidentského mandátu sprostredkoval spravodajca tlačovej agentúry TASR priamo v Budapešti.