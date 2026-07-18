Predseda vlády Robert Fico ostro odmietol najnovšiu správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Vo svojom rozsiahlom vyhlásení podrobil ostrej kritike nielen európske inštitúcie, ale aj domáce médiá, opozíciu a predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Premiér zároveň vyzdvihol aktuálne ekonomické ukazovatele a vládne dotačné schémy, pričom nevynechal ani kritiku na adresu hudobného festivalu Pohoda.
Premiér Robert Fico odmieta tvrdenia Európskej komisie (EK) o tom, že Slovensko zaostáva v ochrane novinárov. Stav médií v krajine považuje za zlý, novinárov viní zo šírenia nepravdivých informácií a z poškodzovania obrazu štátu v zahraničí. Vo vyhlásení sa odvolal na údaje, podľa ktorých médiám nedôveruje až 81 percent občanov, a odmietol za tento stav niesť vládnu zodpovednosť.
Dvojaký meter pri politických nehodách
Predseda vlády v súvislosti s prácou médií a opozície hovorí o pokrytectve a uplatňovaní dvojakého metra. Upozornil na rozdielny prístup k dopravným nehodám koaličných a opozičných predstaviteľov.
Pýtam sa, prečo by kvôli nárazu do semaforu bez akéhokoľvek zranenia inej osoby mal odstúpiť Andrej Danko? Ešte viac sa pýtam, prečo by mal odstúpiť Pavol Gašpar, keď nebol pri nehode vinníkom a nikomu sa nič nestalo?
uviedol premiér vo svojom stanovisku s tým, že médiá pri opozičných politikoch ako Ivan Korčok či Daniel Lipšic rovnaký meter na odchod z politiky po ich dopravných nehodách neuplatňovali. Európskej komisii zároveň vyčíta, že v minulosti ignorovala podľa neho hrubé zneužívanie trestného práva, no v súčasnosti účelovo vytvára politický tlak na suverénne štáty a ignoruje rozklad demokracie v iných krajinách únie.
Ekonomické ukazovatele a štátne dotácie
Predseda vlády rázne odmietol tvrdenia opozície o masovom prepúšťaní a zhoršujúcej sa ekonomickej situácii. Ako dôkaz prezentoval aktuálne hospodárske dáta z trhu práce a vývoja cien:
- v krajine je k dispozícii viac ako 140 000 voľných pracovných miest,
- miera inflácie klesla v máji na 3,8 percenta a v júni na 3,5 percenta,
- zaznamenaný bol mierny pokles cien potravín a nealkoholických nápojov.
Fico v prejave vyzdvihol mimoriadny záujem o dotačný program Ministerstva životného prostredia SR s názvom Obnov dom mini+. Na tento účel štát vyčlenil takmer 180 miliónov eur, čo by malo pokryť viac ako 15 000 žiadostí. Majitelia rodinných domov môžu na zateplenie či výmenu okien získať príspevok až do výšky 11 000 eur.
Útok na šéfa NKÚ a kritika festivalu Pohoda
Výraznej kritike zo strany premiéra čelil aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy. Fico ho priamo označil za politického aktivistu a silného vazala predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča, pričom spochybnil nezávislosť jeho inštitúcie.
Bombastické obvinenia o miliardových únikoch bez dôkazov z úst predsedu NKÚ nie sú ničím iným len potvrdením jeho politických ambícií a vďačnosti opozícii za jeho nomináciu, čo je samozrejme nezlučiteľné s výkonom jeho funkcie,
skonštatoval predseda vlády na margo zistení štátnych kontrolórov.
V záverečnej časti svojho vystúpenia sa premiér venoval aj hudobnému festivalu Pohoda v Trenčíne, ktorý verejne označil za protivládny festival politickej piesne. Ostro odsúdil najmä online vystúpenie Mamuku Mamulašviliho, veliteľa Gruzínskych národných légií. Fico tohto vojenského predstavitela spája s udalosťami na kyjevskom námestí v roku 2014 a s podozreniami z vojnových zločinov na území Ukrajiny. Stanovisko predsedu vlády poskytol médiám tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, odkiaľ ho sprostredkovala tlačová agentúra TASR.