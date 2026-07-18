Maďarský prezident Tamás Sulyok sa rozhodol podpísať kontroverznú 17. novelu ústavy, čo bude znamenať definitívny koniec jeho mandátu. Hlava štátu svoje rozhodnutie obhajuje ústavnou povinnosťou, zatiaľ čo bývalý premiér Viktor Orbán hovorí o nástupe politickej svojvôle a páde poslednej bariéry právneho štátu.
Maďarský prezident Tamás Sulyok podpíše 17. novelu ústavy, ktorá priamo upravuje aj podmienky zániku jeho ústavného mandátu. Hlava štátu to verejne oznámila v sobotu 18. júla večer na sociálnej sieti Facebook. Podľa informácií servera telex.hu mandát prezidenta definitívne zanikne hneď na druhý deň po zverejnení podpísanej novely ústavy v štátnom vestníku.
Ústavná povinnosť a svedomie
Sulyok svoje rozhodnutie podpísať túto zásadnú zmenu ústavy odôvodnil viacerými kľúčovými faktormi:
- svojou ústavnou povinnosťou vyplývajúcou priamo zo základného zákona,
- vlastným svedomím a rešpektom k právnemu poriadku.
Prezident zároveň dôrazne pripomenul, že prípadným odmietnutím podpisu by vedomky porušil zákon. Pre neho je totiž akákoľvek moc interpretovateľná výhradne a len v medziach platného práva.
V zmysle platnej ústavy nemám možnosť použiť ústavný prostriedok proti tejto zmene, ktorá síce porušuje ústavné princípy, ale bola prijatá Národným zhromaždením ako ústavodarnou mocou v rámci zákonného postupu,
dodal Sulyok k svojmu neľahkému rozhodnutiu a legislatívnemu procesu vo svojom vyhlásení.
Tvrdá reakcia Viktora Orbána
Na vývoj situácie bezprostredne reagoval aj bývalý predseda vlády, ktorý neskrýval svoje rozhorčenie nad politickým dianím v krajine.
Dnes padla posledná bariéra,
reagoval expremiér Viktor Orbán na Facebooku krátko po tom, ako Sulyok vo svojom videu oznámil úmysel podpísať 17. novelu ústavy. Podľa neho politická svojvôľa už v Maďarsku nie je iba teoretickou hrozbou, ale stala sa tvrdou realitou.
Ak sa toto mohlo stať prezidentovi republiky, tak zajtra už nikto nebude v bezpečí. Boh ochraňuj Maďarsko!
uzavrel Orbán svoj emotívny príspevok, ktorý bol symbolicky zverejnený na čiernom podklade. Informácie o turbulentnom vnútropolitickom vývoji sprostredkoval spravodajca tlačovej agentúry TASR priamo v Budapešti.