Najčastejšou chybou pri ochrane pred slnkom nie je zlý krém, ale spôsob, akým ho používame. Dermatológovia sa zhodujú, že jedno ranné natretie na celý deň nestačí a väčšina ľudí navyše nanáša len zlomok potrebného množstva. Pri deťoch platia ešte prísnejšie pravidlá ako pri dospelých.
Ranný rituál pred cestou na pláž pozná každý: rýchle natretie, zvyšok fľaše do tašky a hor sa na slnko. Lenže opaľovací prípravok nie je náter, ktorý vydrží do večera. Na pokožke sa rozkladá pôsobením slnka, sťahuje ho pot, voda aj uterák. Ľudia, ktorí sa spália, podľa Americkej akadémie dermatológie zvyčajne urobili jednu z troch chýb: nenatreli sa opakovane, použili primálo krému alebo siahli po prípravku s prekročenou trvanlivosťou. Ako teda krém používať a podľa čoho ho vybrať?
Dve hodiny a dosť: prečo jedno natretie nestačí
Základné pravidlo znie: krém nanášať 15 až 30 minút pred odchodom na slnko a vonku ho obnovovať každé dve hodiny, po každom kúpaní, výraznom spotení alebo utretí do uteráka aj skôr. Platí to aj pre vodoodolné prípravky; označenie „waterproof“, teda úplne nepremokavý, je v skutočnosti zakázané ako zavádzajúce, pretože žiadny krém vo vode nevydrží donekonečna.
Rovnako dôležité je množstvo. Odporúčaná dávka predstavuje dva miligramy krému na štvorcový centimeter kože, čo pri dospelom človeku v plavkách znamená zhruba 30 mililitrov na jedno natretie, teda plný panák alebo šesť až sedem čajových lyžičiek. Štúdie pritom ukazujú, že bežný používateľ nanesie len štvrtinu až polovicu tohto množstva, čím reálna ochrana klesá hlboko pod číslo na obale. Zabúdať netreba ani na uši, zátylok, priehlavky a pery, pre ktoré existujú balzamy s ochranným faktorom.
Ako čítať obal: SPF je len polovica príbehu
Číslo SPF vyjadruje ochranu pred UVB žiarením, ktoré spôsobuje spálenie a poškodenie DNA. Rozdiely medzi vysokými faktormi sú menšie, ako sa zdá: SPF 30 zachytí približne 97 percent UVB lúčov, SPF 50 okolo 98 percent a stopercentná ochrana neexistuje. Preto v Európskej únii nesmú výrobcovia používať výrazy ako „sunblock“ či „totálna ochrana“.
Druhou polovicou príbehu je žiarenie UVA, ktoré preniká hlbšie, urýchľuje starnutie pokožky a tiež prispieva k rakovine kože. Podľa odporúčania Európskej komisie má ochrana pred UVA dosahovať aspoň tretinu deklarovaného SPF; prípravky, ktoré podmienku spĺňajú, nesú na obale písmená UVA v krúžku. Práve tento nenápadný symbol je pri výbere dôležitejší ako súboj medzi tridsiatkou a päťdesiatkou. Tretím údajom je symbol otvoreného téglika s číslom, napríklad 12M, ktorý udáva, koľko mesiacov po otvorení prípravok spoľahlivo funguje. Vlaňajšia načatá fľaša, ktorá navyše prežila leto v horúcom aute, už plnú ochranu neposkytne.
Čo zbaliť na dovolenku
Na bežný deň v meste odporúčajú dermatológovia zo školy medicíny Johnsa Hopkinsa širokospektrálny prípravok s SPF aspoň 30. Na dovolenku pri mori, vode či v horách, kde odraz od piesku, hladiny a snehu žiarenie zosilňuje, siahnite po SPF 50 alebo 50+ s vodoodolnosťou. Krémy a mlieka vytvárajú spoľahlivejšiu vrstvu ako spreje, pri ktorých sa ťažšie odhaduje nanesené množstvo; sprej sa hodí skôr na dotieranie ťažko dostupných miest. Do batožiny patrí dostatočná zásoba: pri poctivom používaní minie štvorčlenná rodina za týždeň pokojne aj niekoľko veľkých balení. A pretože žiadny krém nechráni úplne, k výbave patrí aj klobúk, slnečné okuliare, tieň a obmedzenie pobytu na priamom slnku medzi jedenástou a šestnástou hodinou.
Deti nie sú malí dospelí
Detská pokožka je tenšia a citlivejšia, preto pri nej platí prísnejší meter. Lekárnici a pediatri odporúčajú pre deti prípravky s faktorom SPF 50 alebo 50+, pri najmenších prednostne s fyzikálnymi, nazývanými aj minerálne, filtrami na báze oxidu zinočnatého a oxidu titaničitého. Tie zostávajú na povrchu kože, žiarenie odrážajú a citlivú či atopickú pokožku dráždia menej ako niektoré chemické filtre. Deti treba natierať rovnako často ako dospelých, teda každé dve hodiny a po každom kúpaní či hre v piesku, no s vedomím, že krém je pri nich až posledná línia obrany po tieni a oblečení.
Najprísnejšie pravidlá platia pre najmenších. Dojčatá a batoľatá zhruba do troch rokov by na priamom slnku nemali byť vôbec a bábätká do šiestich mesiacov sa mu majú vyhnúť úplne; použitie krému v tomto veku je vhodné vopred prebrať s pediatrom. Malé deti chráni predovšetkým tieň, vzdušné oblečenie s dlhým rukávom, klobúčik a dostatok tekutín, pretože popri spálení im pre nezrelé potné žľazy hrozí aj prehriatie.
Odpoveď na otázku, ktorý krém je najlepší, je napokon menej technická, ako napovedajú obaly. Dermatológovia ju opakujú roky: najlepší je ten, ktorý budete naozaj používať, v dostatočnom množstve a opakovane. Číslo na fľaši je len sľub. Či sa splní, rozhodujete pri každom natretí sami. Ochrana pred slnkom je pritom témou zdravia, nie kozmetiky: pravidelné spálenie, najmä v detstve, patrí k hlavným rizikovým faktorom rakoviny kože, a pri akýchkoľvek podozrivých zmenách na koži patrí prvá cesta ku kožnému lekárovi.