Maďarsko stojí na prahu možnej politickej a ústavnej krízy. Prezident Tamás Sulyok do poslednej chvíle zvažuje, či podpíše kontroverznú 17. novelu ústavy, ktorá obmedzuje výkon mandátu poslancov a upravuje podmienky pre ústavných sudcov aj samotnú hlavu štátu. Premiér Péter Magyar očakáva, že hlava štátu zmeny odobrí alebo odstúpi, pričom vládna strana Tisza sa už v zákulisí pripravuje na možnú voľbu nového prezidenta.
Maďarský prezident Tamás Sulyok využíva celú päťdňovú lehotu, ktorú má na rozhodnutie o podpise 17. novely ústavy. Tá zavádza viaceré zásadné zmeny v politickom systéme krajiny:
- zavádza vekový limit pre ústavných sudcov,
- obmedzuje výkon mandátu poslancov na najviac 12 rokov,
- upravuje podmienky zániku mandátu prezidenta republiky.
Prezident do poludnia v sobotu 18. júla vôbec nenaznačil, aké riešenie pred uplynutím lehoty o polnoci napokon zvolí.
Možné scenáre a hrozba ústavnej krízy
Sulyok má na rozhodnutie už len niekoľko hodín. Môže prijať jedno z troch riešení. Buď novelu podpíše, odstúpi zo svojej funkcie, alebo sa obráti na Ústavný súd (AB) v prípade, ak je presvedčený, že pri prijímaní ústavnej zmeny neboli dodržané zákonom stanovené postupy.
Prvé dve možnosti by priniesli jasný scenár. Ak by novela začala platiť a Sulyok by odstúpil, dočasne by jeho ústavné právomoci prevzala predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová. Národné zhromaždenie by následne malo 30 dní na zvolenie nového prezidenta republiky. Tretia možnosť, teda obrátenie sa na Ústavný súd, by však mohla vyvolať ústavnú krízu a obrovský politický chaos, aký krajina nezažila od pádu komunistického režimu.
Premiér Magyar varuje pred partizánskymi krokmi
Predseda vlády Péter Magyar na svojej sobotňajšej (18. júla) tlačovej konferencii naznačil možný postup v prípade, že by Sulyok odstúpil alebo by jeho mandát zanikol. Uviedol, že vláda si počká na definitívne rozhodnutie hlavy štátu. Zároveň zdôraznil, že vôbec neočakáva prezidentovo obrátenie sa na súd. Podľa Magyara totiž nie je náhoda, že Benátska komisia nerozhodla o Sulyokovej predchádzajúcej sťažnosti v zrýchlenom konaní a že ani Ústavný súd sa jeho podaním doteraz nezaoberal.
Tí, ktorí ho nabádali na prípadné partizánske kroky, už za ním nestoja. Nečakám, že by prezident v čase vnútrostraníckych zmien v strane Fidesz ďalej odkladal svoje rozhodnutie. Ak by predsa len došlo k tejto poľutovaniahodnej situácii a Sulyok by znevažoval svoju funkciu a nevnímal by volanie doby, potom urobíme v správnom čase potrebné kroky,
vyhlásil premiér na margo prezidentovho váhania.
Prípravy na voľbu novej hlavy štátu
Premiér zároveň objasnil, že vedenie vládnej strany Tisza zatiaľ vôbec nerokovalo o možnom kandidátovi na post prezidenta, pretože by to nepovažovalo za politicky korektné v čase, kým je Sulyok stále vo funkcii.
Ak prezident spornú novelu podpíše a tá nadobudne účinnosť, alebo ak sa rozhodne odstúpiť, strana Tisza okamžite zvolá mimoriadne rokovanie poslaneckého klubu a otázku hľadania kandidáta na post prezidenta na ňom otvorí. Ak sa poslanecký klub dohodne na jednom spoločnom mene, Magyar chce priamo v parlamente iniciovať rokovania s ostatnými poslaneckými klubmi o tom, či by boli pripravené daného kandidáta podporiť pri samotnej voľbe. Informácie o vnútropolitickom napätí sprostredkoval maďarský server 24.hu a tlačová agentúra TASR prostredníctvom svojho spravodajcu v Budapešti.