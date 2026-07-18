Nemecko čelí mimoriadne vážnej bezpečnostnej hrozbe. Spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt oficiálne zvýšil stupeň ohrozenia krajiny na úroveň vysokého rizika. Dôvodom sú pribúdajúce informácie od spravodajských služieb o plánovaných útokoch a nedávno zmarený bombový atentát. Nemecká vláda preto plánuje už v lete výrazne rozšíriť právomoci tajných služieb.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie denníka Die Welt varoval pred možnými útokmi na území krajiny. Oznámil, že pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu rázne zvýšil stupeň ohrozenia.
Na základe väčšieho množstva správ a získaných spravodajských informácií som sa rozhodol prehodnotiť stupeň ohrozenia z pôvodne stanovenej abstraktnej úrovne na úroveň vysokého rizika,
povedal Dobrindt k aktuálnej situácii.
To podľa neho v praxi znamená, že v Nemecku treba neustále počítať s rizikom teroristických útokov, ktorých terčom by sa mohli stať infraštruktúra, štátne inštitúcie a aj jednotlivci.
Plány útokov proti našej krajine sú zjavné,
zdôraznil ďalej spolkový minister.
Spolupráca špiónov a zmarený útok
Rezort vnútra bezprostredne nereagoval na žiadosť o poskytnutie podrobností k vyjadreniam Dobrindta. Ten však naznačil prehodnotenie úrovne hrozby už v júni tohto roka, čo odôvodnil viacerými kľúčovými faktormi:
- výrazne väčším počtom hlásení od domácich aj spojeneckých spravodajských služieb,
- konkrétnejšími prípadmi poškodenia dôležitej infraštruktúry,
- užšou spoluprácou špiónov v Nemecku aj v zahraničí, ktorí plánovali špionáž a sabotáž.
Nemecké bezpečnostné zložky navyše podľa Dobrindta len nedávno zmarili pripravený bombový útok, ktorý naplánovali osoby priamo zverbované zahraničnými tajnými službami.
Rozšírenie právomocí pre tajné služby
Vláda spolkového kancelára Friedricha Merza v reakcii na situáciu avizovala, že plánuje počas tohto leta rozšíriť právomoci nemeckých spravodajských služieb. Chce im umožniť v úzko vymedzených situáciách priamo zasiahnuť, a nie len pasívne zhromažďovať a analyzovať informácie. V niektorých prípadoch by mohli napríklad dostať oprávnenie vstúpiť a prehľadať príbytky podozrivých osôb, ak by samotná polícia nebola schopná reagovať včas. Nemecký kabinet má o navrhnutom zákone rokovať 13. augusta.
Spomienka na krvavé teroristické útoky
V Nemecku došlo v posledných rokoch k viacerým tragickým útokom. V júni tohto roka súdy odsúdili na doživotie 51-ročného muža pôvodom zo Saudskej Arábie, ktorý v roku 2024 prenajatým vozidlom vrazil do davu ľudí na vianočných trhoch v Magdeburgu, pričom zabil šesť ľudí a stovky ďalších zranil.
Vlani zasa nemecký súd uznal sýrskeho občana za vinného z útoku nožom na festivale v Solingene v roku 2024. Pri tomto čine v mene teroristickej organizácie Islamský štát pripravil o život troch ľudí a desiatich zranil. Správu o zvýšenom stupni ohrozenia a bezpečnostných plánoch Nemecka sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe informácií od agentúry Reuters.