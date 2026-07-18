Škandál s odpočúvaním vo Fonde na podporu umenia mieri na pôdu parlamentu. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko žiada pre nález ploštíc v kanceláriách okamžité zvolanie kultúrneho výboru a navrhuje poslanecký prieskum priamo v inštitúcii. Zatiaľ čo prípad intenzívne vyšetruje polícia, vedenie fondu hovorí o cielenom pokuse o diskreditáciu a ministerka kultúry Martina Šimkovičová akékoľvek spájanie so svojou osobou rázne odmieta.
Opozičné parlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) bude riešiť závažnú kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia (FPU) na pôde Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Opoziční poslanci budú zároveň oficiálne navrhovať poslanecký prieskum v tejto kultúrnej inštitúcii. O najnovších krokoch hnutia informovala Katarína Kopčanová z mediálneho oddelenia PS.
Verím, že tentokrát koaliční kolegovia nebudú chcieť kryť odpočúvanie zamestnancov a prieskum schvália,
uviedla podpredsedníčka výboru a poslankyňa Zora Jaurová (PS).
Ploštice priamo pod stolmi zamestnancov
V priestoroch FPU mali zamestnanci pred niekoľkými dňami nájsť tajne nainštalované odpočúvacie zariadenia. Vo štvrtok 16. júla to oficiálne potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že celou záležitosťou sa už intenzívne zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Technika bola podľa doterajších informácií ukrytá priamo v kanceláriách pod pracovnými stolmi.
Vedenie inštitúcie sa od incidentu ostro dištancovalo. FPU v oficiálnom stanovisku deklarovalo, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani v minulosti nikdy neodpočúval svojich pracovníkov. Pod vyhlásením je podpísaný samotný riaditeľ FPU František Kornaj, ktorý poukázal aj na možný politický kontext:
- spôsob a načasovanie, akým sa celá téma dostala na verejnosť, vníma vedenie ako snahu poškodiť fond,
- udalosť považuje za cielený pokus o diskreditáciu súčasného manažmentu FPU.
Prípad rieši polícia, ministerka vinu odmieta
K vzniknutej situácii sa stručne vyjadrilo aj Ministerstvo kultúry SR, podľa ktorého je riešenie týchto vážnych podozrení plne v kompetencii príslušných policajných zložiek, prípadne vnútorných kontrolných procesov samotného fondu.
Hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave spresnila, že vec sa momentálne nachádza v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberá sa ňou policajný vyšetrovateľ. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave následne potvrdilo, že bratislavskí policajti preverujú prijaté oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy.
Do prípadu bola verejnosťou vtiahnutá aj samotná šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS), ktorá však akékoľvek pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania vo Fonde na podporu umenia kategoricky odmietla. Ministerka rázne vyhlásila, že s celou záležitosťou nemá absolútne nič spoločné. Považuje za úplne neprijateľné, aby boli ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením skutočných okolností prípadu umelo vytvárané nepodložené osobné prepojenia. Informácie o poslaneckých krokoch a stanoviskách dotknutých strán sprostredkovala tlačová agentúra TASR.