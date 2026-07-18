Letná dovolenková sezóna prináša pre mnohých cestujúcich prvú skúsenosť s leteckou dopravou. Známa letecká spoločnosť preto prináša praktické rady, ako zvládnuť predletovú prípravu, prekonať prirodzené obavy z turbulencií a užiť si bezpečný let. Kľúčom k pokojnej ceste je najmä dostatočná časová rezerva, pohodlie a výber vhodnej prvej destinácie.
V letnej dovolenkovej sezóne využíva leteckú dopravu aj mnoho príležitostných cestujúcich, rodín s deťmi a pasažierov, ktorí zatiaľ nemajú žiadne skúsenosti s lietaním. Pred vôbec prvým letom je mimoriadne užitočné vedieť, čo možno reálne očakávať od odbavenia a bezpečnostnej kontroly cez nástup do lietadla a vzlet až po samotné pristátie. Mnohým cestujúcim bránia vycestovať práve obavy z lietania alebo zo zložitých kontrol na letisku. Dopravca začiatočníkom preto odporúča zvoliť na prvý let blízke destinácie v rámci Európskej únie s dĺžkou letu okolo jednej hodiny.
Príprava pred odletom a pohodlie
Základom úspešného a nestresujúceho letu je dôkladná príprava ešte pred príchodom na letisko. Cestujúci by si mali dať pozor najmä na nasledujúce kroky:
- skontrolovať si platnosť všetkých cestovných dokladov,
- dôkladne sa oboznámiť s pravidlami prepravy príručnej aj podanej batožiny,
- vopred vykonať online check-in,
- nechať si dostatočný čas na bezpečnostnú kontrolu a nástup do lietadla, a to najmä pri letoch mimo schengenského priestoru.
Pobyt na letisku aj samotnú cestu spríjemnia pohodlné oblečenie, obľúbený playlist, kniha alebo film. Cestujúci by tiež mali dodržiavať pitný režim a mať po ruke dôležité veci, ako sú občiansky preukaz alebo pas, či potrebné lieky,
uviedla vo svojom vyhlásení letecká spoločnosť Wizz Air.
Turbulencie a komunikácia s personálom
Pri lete bežne vznikajú turbulencie, keď lietadlo preletí cez meniace sa vzdušné prúdy. Hoci sa tento fyzikálny pohyb stroja môže javiť ako nezvyčajný alebo nepríjemný, ide o úplne bežnú súčasť leteckej dopravy a piloti aj palubný personál sú na tieto situácie profesionálne vyškolení.
Pre vlastné bezpečie by cestujúci mali mať zapnutý bezpečnostný pás a riadiť sa pokynmi palubného personálu. Letušky odporúčajú mať zapnutý bezpečnostný pás aj v prípade, že kontrolka bezpečnostných pásov nesvieti, pretože neočakávané turbulencie môžu nastať kedykoľvek,
ozrejmil dopravca bezpečnostné pravidlá na palube.
Cestujúci, ktorí pociťujú diskomfort alebo strach z letu, sa môžu kedykoľvek obrátiť na palubný personál. Ten im ochotne vysvetlí, čo sa presne deje, pomôže im usadiť sa, ponúkne pomoc a počas celého letu sa o nich postará. Niekedy na upokojenie stresu úplne stačí len racionálne vysvetlenie bežných mechanických zvukov alebo pohybov lietadla. Prekonaniu strachu počas letu môže výrazne pomôcť aj:
- pravidelné a hlboké dýchanie,
- nájdenie si pohodlnej polohy na sedadle,
- venovanie sa obľúbeným voľnočasovým činnostiam,
- sústredenie sa na finálny cieľ cesty.
Moderné lietadlá a krátke trasy
Aerolinky Wizz Air v súčasnosti prevádzkujú moderné lietadlá typu Airbus A320neo, A321neo a A321neo XLR. Tieto stroje majú podľa spoločnosti úspornejšiu a tichšiu prevádzku, novšie motory, vylepšený aerodynamický trup a oveľa modernejšie vybavenie kabíny pre pasažierov.
Prvý let nemusí byť nutne dlhý. V súčasnosti spájame Bratislavu s viacerými destináciami, do ktorých sa dá dostať približne za hodinu, čo z nich robí ideálnu voľbu pre prvý let, letnú dovolenku alebo víkendový výlet,
dodal na záver dopravca k možnostiam cestovania zo slovenskej metropoly.