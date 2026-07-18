Platforma Truth Social, ktorú založil americký prezident Donald Trump, chystá pre investorov a burzových obchodníkov lukratívnu novinku. Zvažuje zavedenie exkluzívneho predplatného za astronomickú sumu 100 000 dolárov mesačne. Za tento poplatok získajú finančníci urýchlený prístup k Trumpovým príspevkom, ktoré v minulosti už viackrát dokázali okamžite zamávať s globálnymi trhmi.
Platforma Truth Social amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje zaviesť predplatné až vo výške 100 000 dolárov, čo je v prepočte 87 451 eur, mesačne. Poplatok je určený za urýchlený prístup k jeho príspevkom, ktoré majú často zásadný vplyv na akciový trh. Prevádzkovateľ platformy, spoločnosť Trump Media & Technology Group (TMTG), aktívne skúma možnosti zavedenia takejto špecializovanej služby určenej primárne pre burzových obchodníkov a investorov.
Nová služba pre finančníkov
Spoločnosť TMTG sa k úvahám o stotisícovom predplatnom zatiaľ oficiálne nevyjadrila. Avšak v piatok 17. júla ohlásila zavedenie plateného kanála s názvom Truth API.
Tento nový nástroj má slúžiť predovšetkým finančným inštitúciám a ponúkať im cenné dáta. Medzi jeho hlavné špecifiká patrí:
- poskytovanie dôležitých informácií bankám a veľkým obchodným spoločnostiam,
- rýchlejší prístup k príspevkom desiatich najvplyvnejších používateľov platformy v porovnaní s bežnými čitateľmi.
Trumpove príspevky hýbu burzou
Trumpove vyhlásenia na platforme Truth Social v nedávnej minulosti už viackrát výrazne ovplyvnili globálne finančné trhy, čo z jeho profilu robí mimoriadne dôležitý zdroj informácií pre mnohých obchodníkov. Ako ukážkový príklad slúži situácia z 9. apríla 2025. V ten deň výrazne vzrástli hlavné indexy na Wall Streete bezprostredne po tom, čo Trump vo svojom príspevku oznámil, že na 90 dní pozastaví mnohé zo svojich nových colných opatrení.
Devízový prepočet spomínaných cien bol realizovaný na základe kurzu, kde jedno euro predstavuje 1,1435 amerického dolára. Informácie o plánoch spoločnosti TMTG priniesol britský denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje blízke spoločnosti. Správu pre slovenské publikum sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe materiálov od rakúskeho portálu orf.at.