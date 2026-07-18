Slovensko čaká mimoriadne náročný víkendový deň, keď sa na viacerých miestach stretnú extrémne horúčavy so silnými letnými búrkami. Meteorológovia už vydali výstrahy prvého stupňa pre viaceré kraje na juhu aj východe krajiny. Úrady zároveň apelujú na občanov, aby nepodceňovali riziko bleskov a dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá.
Viaceré miesta Slovenska môžu v sobotu 18. júla potrápiť vysoké teploty. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe, kde spresnil lokality s najväčším rizikom.
Horúčavy zasiahnu najmä juh a východ
Výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami platia v čase od 12.00 do 18.00 h. Podľa meteorológov pribudli varovania najmä pre nasledujúce oblasti:
- väčšina územia Nitrianskeho kraja,
- okresy Lučenec, Veľký Krtíš, Dunajská Streda a Galanta.
Tieto varovania naďalej platia aj vo väčšine okresov Košického kraja a rovnako v okresoch Rimavská Sobota a Revúca.
Riziko búrok a bezpečnostné pravidlá
Okrem vysokých teplôt sú v platnosti naďalej aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Tie sa týkajú celého Košického a Prešovského kraja, pričom platia až do 20.00 h.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v tejto súvislosti odporučil ľuďom, aby pri búrkach prísne dodržiavali viaceré bezpečnostné zásady a chránili si svoje zdravie.
Nezdržiavajte sa na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí. Nájdite si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Zamedzte akýkoľvek kontakt s vodivými predmetmi,
apeluje úrad na verejnosť v snahe predísť tragickým incidentom.