Bratislavské ulice budú dnes patriť zástupcom a podporovateľom tradičnej rodiny. Na Jakubovom námestí sa koná v poradí už štrnásty ročník Národného pochodu Hrdí na rodinu, ktorý tento rok nesie hlavné motto Manželstvo chráni deti. Organizátori okrem samotného sprievodu mestom pripravili pre účastníkov aj svätú omšu či odbornú diskusiu o nástrahách internetu.
Na Jakubovom námestí v Bratislave sa v sobotu 18. júla popoludní uskutoční Národný pochod Hrdí na rodinu. Mottom aktuálneho 14. ročníka tohto verejného podujatia je heslo Manželstvo chráni deti. Pre všetkých prítomných účastníkov je okrem samotného pochodu pripravený aj sprievodný program, ktorý zahŕňa svätú omšu a tematickú diskusiu.
Hlavnou myšlienkou Národného pochodu Hrdí na rodinu je, že deti potrebujú otca a mamu, že láska rodičov je pre ne nenahraditeľná a nikto ich nemôže v rodine nahradiť,
uviedol k idei podujatia jeho hlavný organizátor Anton Chromík.
Časový harmonogram a trasa pochodu
Sobotňajší program ponúka návštevníkom viaceré body, ktoré na seba chronologicky nadväzujú:
- o 12.30 h sa začne podujatie svätou omšou v známom Modrom kostolíku,
- následne o 13.45 h prebehne na Jakubovom námestí diskusia venovaná mimoriadne aktuálnej téme online ohrození detí,
- oficiálny program zhromaždenia odštartuje o 15.00 h priamo na námestí,
- samotný pochod ulicami hlavného mesta sa začne o 15.35 h.
Trasa sprievodu povedie cez Dunajskú ulicu a Dostojevského rad, odkiaľ sa všetci účastníci následne vrátia späť na východiskové námestie.
Výnimočné postavenie tradičnej rodiny
Poslaním celej akcie je podľa slov jej organizátorov rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a stabilné manželstvo nielen deťom, ale aj manželom medzi sebou navzájom. Podujatie má ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca oveľa viac ako materiálne veci či hmotné zabezpečenie.
Chceme povzbudiť, aby ľudia na Slovensku neochudobňovali svoje deti o to najcennejšie, a to o svoju prítomnosť a lásku rodičov. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine založenej manželstvom muža a ženy nevyrovnajú,
podotkli organizátori a dodali, že rodina si podľa nich v spoločnosti zaslúži absolútne výnimočné postavenie.