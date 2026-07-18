Bratislavské Námestie slobody sa opäť zaplní farbami a tisíckami ľudí. Ďalší ročník podujatia Dúhový Pride upriami pozornosť na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a rastúce spoločenské napätie. Témou tohtoročného festivalu, ktorý sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia, je pre komunitu LGBTI+ odvaha žiť slobodne, byť viditeľní a neustupovať strachu.
V centre Bratislavy na Námestí slobody sa v sobotu 18. júla napoludnie uskutoční v poradí už 16. ročník podujatia Dúhový Pride. Témou aktuálneho ročníka, ktorý má za cieľ zviditeľniť LGBTI+ ľudí na Slovensku, je tento rok odvaha. Organizátori chcú takýmto spôsobom upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a naliehavú potrebu solidarity naprieč celou spoločnosťou.
Odvaha žiť otvorene a slobodne
Cieľom festivalu je taktiež zdôrazniť nezastupiteľný význam slobody, rovnosti a demokracie a otvoriť bezpečný priestor pre celospoločenskú diskusiu o postavení LGBTI+ ľudí v našej krajine.
V dnešnej spoločenskej atmosfére je pre mnohých kvír ľudí na Slovensku odvahou žiť slobodne, byť viditeľní a otvorene hovoriť o svojich životoch. Aj preto sme si za tému tohtoročného festivalu zvolili odvahu. Chceme ukázať, že sme súčasťou tejto krajiny, záleží nám na jej budúcnosti a nikam neodchádzame,
uviedla k myšlienke podujatia predsedníčka združenia Dúhový Pride Bratislava Lucia Horváthová.
Riziká pre demokraciu a bohatý program
Podľa organizátorov sa sloboda a rovnosť nemôžu v súčasnosti považovať za úplnú samozrejmosť. Upozorňujú najmä na viaceré negatívne javy, ktoré traumatizujú spoločnosť:
- narastajúcu nenávistnú rétoriku a útoky voči LGBTI+ ľuďom,
- cielené snahy o obmedzovanie základných práv menšín,
- využívanie zraniteľných skupín obyvateľstva ako lacného nástroja politického boja.
Zdôrazňujú, že práve obmedzovanie práv menšín predstavuje obrovské riziko pre demokratické princípy a v konečnom dôsledku ohrozuje práva celej spoločnosti. Samotné podujatie, ktoré sa začne o 12.00 h a potrvá až do 21.00 h, prinesie návštevníkom pestrý program pozostávajúci z viacerých aktivít:
- tradičný a pokojný sprievod ulicami mesta,
- hudobný a sprievodný kultúrny program,
- špeciálnu zónu s ľudskoprávnymi, ekologickými a vzdelávacími organizáciami.
Prísne bezpečnostné opatrenia
Na bezpečnosť a plynulý priebeh festivalu bude počas celého dňa prísne dohliadať štátna polícia spoločne so súkromnou bezpečnostnou službou. Organizátori v snahe predísť incidentom zároveň zverejnili podrobné bezpečnostné odporúčania pre všetkých návštevníkov. Dostupné sú na oficiálnej webovej stránke a komunikačných kanáloch na sociálnych sieťach podujatia.