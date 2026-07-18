Modernizácia tiesňových liniek na Slovensku by sa mala niesť v znamení väčšej efektivity a lepšej spolupráce rezortov. Útvar hodnoty za peniaze prišiel s návrhom na centralizáciu podpory pre integrovaný záchranný systém, ktorý plánuje ministerstvo vnútra kompletne vynoviť. Nový systém za desiatky miliónov eur by mal po novom zvládať aj prijímanie fotiek či videí priamo z miesta nehody.
Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií odporúča ministerstvu vnútra (MV) SR, aby dôkladne zvážilo možnosť centralizovať podporu pre fungovanie tiesňových liniek. Urobiť to má najmä v úzkej kooperácii s ministerstvom zdravotníctva. Tieto kľúčové závery vyplývajú z najnovšieho oficiálneho hodnotenia veľkého štátneho projektu Systém na prijímanie a spracovanie tiesňových volaní.
Zdieľanie dát a moderná komunikácia
Súčasná technológia už podľa analytikov naráža na svoje limity a vyžaduje si výrazný posun vpred.
Ministerstvo vnútra SR plánuje modernizáciu systému na prijímanie a spracovanie tiesňových volaní, ktorý je súčasťou integrovaného záchranného systému (IZS). Systém prepája jednotlivé záchranné zložky, teda policajtov, hasičov a záchranárov, a umožňuje ich spoločný postup pri krízových situáciách, ktoré ohrozujú život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Súčasný systém zabezpečuje príjem volaní na tiesňových linkách, rádiovú komunikáciu a dispečing. Nepodporuje však moderné formy komunikácie, ako je posielanie textov, obrázkov alebo videa,
skonštatoval analytický útvar na margo zastaraného technologického riešenia, ktoré dnes záchranné zložky používajú.
Rozpočet a odporúčania pre rezort
Analytici vo svojej správe ďalej uviedli, že celkové náklady nového informačného systému na nasledujúcich desať rokov sú podľa predloženej štúdie vo výške 83,5 milióna eur. Rozdelenie hlavných finančných položiek pre túto kľúčovú infraštruktúru vyzerá nasledovne:
- kapitálové výdavky na nákup platformy tvoria sumu 23,5 milióna eur,
- nákup potrebného hardvéru si vyžiada ďalších 19,8 milióna eur zo štátnej kasy,
- samotná prevádzka záchranárskeho systému má následne stáť 3,9 milióna eur ročne.
Útvar hodnoty za peniaze okrem toho rezortu vnútra jasne odporúča, aby pripravil harmonogram postupného zapájania ďalších organizácií do nového systému. Má sa tým predovšetkým maximalizovať využitie drahej platformy a výrazne znížiť náklady na jej podporu v prepočte na jednu zapojenú organizáciu. ÚHP na záver poukázal aj na nevyhnutnú potrebu doplnenia rozpočtu celého projektu o podrobnejší rozpis nákladov.