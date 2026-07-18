Slovensko má za sebou jednu z najdlhších a najintenzívnejších वाĺn horúčav v histórii svojich meteorologických meraní. Prelom júna a júla priniesol do viacerých lokalít nielen rekordné denné maximá prekračujúce hranicu 41 stupňov Celzia, ale aj historicky najvyšší počet supertropických dní a neznesiteľných tropických nocí.
Slovensko na konci júna vo viacerých lokalitách zaznamenalo mimoriadne silnú vlnu horúčav. Z meteorologického hľadiska ide o obdobie, keď maximálna denná teplota po dobu aspoň piatich dní po sebe dosiahla 30 stupňov Celzia a minimálne jeden deň prekročila 35 stupňov Celzia. O mimoriadnej situácii informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe s tým, že uplynulá vlna horúčav patrila medzi najdlhšie a najintenzívnejšie v histórii meraní na našom území.
Dĺžka trvania a padajúce rekordy
Podľa oficiálnej definície sa na viacerých meteorologických staniciach v tomto roku vyskytli extrémne horúčavy, ktoré sa z časového a priestorového hľadiska rozdelili nasledovne:
- v rámci obdobia od 18. júna do 1. júla zasiahli západné Slovensko,
- v rámci obdobia od 19. júna do 3. júla potrápili stredné a východné Slovensko.
Okrem dĺžky tohto obdobia boli pre júnovú vlnu horúčav príznačné aj rekordne vysoké maximálne denné či minimálne nočné teploty vzduchu,
priblížili meteorológovia vo svojej odbornej analýze.
Supertropické dni a prepisovanie histórie
V júni boli na mnohých meteorologických staniciach zaznamenané takzvané supertropické dni, kedy maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 35 stupňov Celzia a viac.
Takmer všade išlo o rekordný počet supertropických dní pre jún. Supertropické dni sa vyskytli aj na takých meteorologických staniciach, na ktorých v doterajšej histórii meteorologických meraní v tomto prvom letnom mesiaci nikdy neboli zaregistrované,
ozrejmil ústav bezprecedentnú situáciu.
Slovensko presne 30. júna tohto roka zaznamenalo aj absolútny historický rekord maximálnej teploty vzduchu. Na zrážkomernej stanici v obci Kamenica nad Hronom bolo vtedy nameraných extrémnych 41,3 stupňa Celzia. Odborníci okrem toho zaznamenali aj rekordný počet takzvaných tropických nocí v júni, keď minimálna teplota vzduchu ani počas noci neklesla pod hranicu 20 stupňov Celzia.