Legendárna rocková kapela The Rolling Stones opäť prepisuje hudobnú históriu. S najnovším albumom Foreign Tongues sa prebojovala na vrchol britského rebríčka, čím vyrovnala absolútny rekord skupiny The Beatles. Na novinke navyše hosťujú viaceré svetové hviezdy vrátane Paula McCartneyho a fanúšikovia sa pravdepodobne dočkajú aj ďalšieho veľkolepého turné.
Legendárna rocková skupina The Rolling Stones sa s novým albumom Foreign Tongues dostala na prvé miesto britského albumového rebríčka. Tento obrovský úspech dosiahla vo svojej dlhoročnej kariére už po pätnásty raz, čím vyrovnala historický rekord konkurenčnej skupiny The Beatles.
Hviezdni hostia a pocta bubeníkovi
V poradí už 25. štúdiový album britskej skupiny oficiálne vyšiel v piatok 10. júla a podieľali sa na ňom viacerí výnimoční hudobní hostia:
- Paul McCartney z The Beatles,
- Robert Smith z britskej skupiny The Cure,
- Chad Smith, ktorý hrá na bicích v americkej kapele Red Hot Chili Peppers.
Na albume sa objavuje aj Charlie Watts, dnes už nebohý bubeník The Rolling Stones. Tvorcovia jeho hru do skladieb zakomponovali prostredníctvom archívneho záznamu z jedného z posledných nahrávaní pred jeho úmrtím v roku 2021.
Nádej na koncertné turné
Na slávnostnom krste albumu, ktorý sa konal minulý týždeň v Londýne, spevák Mick Jagger a gitarista Ronnie Wood jasne naznačili, že by chceli hudobnú novinku predstaviť fanúšikom aj naživo na koncertných pódiách.
Ronnie a ja by sme do toho išli, takže sa snáď uvidíme na turné,
povedal pre prítomné médiá 82-ročný Mick Jagger.
The Rolling Stones sa naposledy dostali na úplný vrchol tohto prestížneho britského rebríčka v roku 2023 s predchádzajúcim albumom Hackney Diamonds, ktorý následne získal aj hudobnú cenu Grammy za najlepší rockový album. Informácie o rekordnom úspechu kapely sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe pôvodnej správy od agentúry Reuters.