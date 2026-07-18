Tragická bilancia ničivého zemetrasenia vo Venezuele neustále narastá. Podľa najnovších oficiálnych údajov si masívne júnové otrasy vyžiadali už viac ako 5 000 obetí na životoch. Desaťtisíce obyvateľov zo zničených oblastí zostali bez domova a prežívajú v provizórnych táboroch, ktoré bojujú s nedostatkom vody a katastrofálnymi hygienickými podmienkami.
Zemetrasenie, ktoré v júni zasiahlo Venezuelu, si vyžiadalo už 5 069 ľudských životov. V piatok 17. júla to na komunikačnej platforme Telegram oficiálne oznámil predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez.
Dvojité otrasy a najviac zasiahnuté oblasti
Juhoamerickú krajinu zasiahli koncom júna dva mimoriadne silné otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré nasledovali v priebehu jednej jedinej minúty. Zemetrasenie po sebe zanechalo katastrofálnu spúšť. Najväčšie materiálne škody úrady zaznamenali v týchto dvoch lokalitách:
- severný štát La Guaira,
- pobrežná oblasť nachádzajúca sa severne od hlavného mesta Caracas.
Práve z týchto husto obývaných oblastí pochádza zďaleka najviac obetí. Ďalších 16 740 ľudí utrpelo rôzne zranenia, pričom tento počet už podľa úradov zostáva nezmenený. Väčšinu zo zranených už lekári medzičasom prepustili z nemocničnej starostlivosti do domáceho liečenia.
Zúfalá situácia v preplnených táboroch
Približne 20 000 obyvateľov prišlo v dôsledku mohutného zemetrasenia úplne o strechu nad hlavou. V súčasnosti sú tak odkázaní žiť v preplnených provizórnych táboroch, s ktorými sa spájajú obrovské humanitárne výzvy a zdravotné riziká:
- mnohé miesta nemajú zabezpečený stabilný prívod pitnej vody,
- v táboroch úplne chýbajú vhodné hygienické zariadenia.
Nedostatočná hygiena pritom výrazne zvyšuje riziko šírenia infekčných chorôb medzi ľuďmi bez domova. Komplexnú správu o aktuálnej tragickej bilancii obetí a pretrvávajúcej humanitárnej kríze sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe overených informácií od agentúry AFP.