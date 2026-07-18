Iránske Revolučné gardy (IRGC)
v sobotu oznámili, že dva ropné tankery počas plavby cez Hormuzský prieliv narazili na míny a začali horieť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vo vyhlásení, ktoré zverejnila iránska štátna agentúra IRNA, sa uvádza, že „dva ropné tankery, ktoré sa na základe klamlivých informácií od amerických spravodajských služieb pokúšali preplávať cez mínové pole južne od Hormuzského prielivu, pred hodinou explodovali a začali horieť“.
„V záujme ochrany majetku a predovšetkým svojich životov by sa námorníci nemali nechať oklamať ani plaviť smerom na mínové pole,“ dodali iránske Revolučné gardy.
Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) informáciu o tankeroch stručne poprelo na platforme X: „Tak ako väčšina vyhlásení zo strany IRGC, ani toto tvrdenie nie je pravdivé“.
Podľa agentúry AFP iránske Revolučné gardy v sobotu ďalej vyhlásili, že zastavili štyri lode, ktoré sa pokúšali prejsť cez Hormuzský prieliv.
„V uplynulých hodinách sa štyri lode s podporou teroristickej armády USA pokúšali neoprávnene prejsť cez Hormuzský prieliv, pričom všetky štyri plavidlá boli zastavené v rámci kombinovanej operácie pomocou rakiet a dronov,“ uvádza sa vo vyhlásení IRGC.
Irán sa opäť snaží kontrolovať túto strategicky významnú námornú trasu, pričom varoval tankery a nákladné lode, aby využívali len plavebné koridory pri iránskom pobreží na severnej strane prielivu, a nie južné trasy, ktoré sa podľa Teheránu snažia chrániť Spojené štáty.
USA v reakcii na iránske hrozby pre lode v prielive opätovne zaviedli námornú blokádu iránskych prístavov. Podnikajú tiež nočné nálety na ciele v Iráne, ktorých cieľom je oslabiť schopnosť Teheránu monitorovať a ohrozovať plavbu lodí v Hormuzskom prielive.
UPOZORNENIE: Správa bola rozšírená o 4. až 6. odsek.
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