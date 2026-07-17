Francúzske úrady rázne zakročili proti populárnej stávkovej platforme Polymarket. Tamojší regulačný úrad nariadil poskytovateľom internetu jej okamžité zablokovanie pre obavy z vysokých finančných strát a možnej manipulácie. Krok prichádza v čase, keď regulátori na celom svete výrazne sprísňujú dohľad nad podobnými predikčnými trhmi.
Francúzsky Národný úrad pre hazardné hry (ANJ) v piatok 17. júla nariadil poskytovateľom internetových služieb, aby plošne zablokovali prístup k stávkovej platforme Polymarket. Odvoláva sa predovšetkým na vážne obavy, že by stránka svojich používateľov mohla vystaviť mimoriadne značným stratám a že niektoré z ponúkaných stávok by mohli byť úmyselne zmanipulované.
Dňa 16. júla 2026 predseda francúzskeho Národného úradu pre hazardné hry nariadil francúzskym poskytovateľom internetových služieb, aby zablokovali prístup na webovú stránku Polymarketu. Stránka, ktorá priťahuje obzvlášť veľké publikum, propaguje nelegálne hazardné hry a stávky,
uviedol úrad ANJ vo svojom oficiálnom vyhlásení na webovej stránke.
Sprísnený dohľad nad predikčnými trhmi
Úrady na kontrolu hazardu po celom svete sa v súčasnosti čoraz viac snažia sprísniť dohľad nad takzvanými predikčnými trhmi. Medzi najznámejšie platformy, ktoré tento moderný typ služieb ponúkajú, patria napríklad spomínaný Polymarket alebo konkurenčná služba Kalshi.
Obe populárne stránky fungujú na báze nakupovania a predávania špecifických binárnych kontraktov typu áno alebo nie. Používatelia prostredníctvom nich môžu tipovať na výsledok prakticky akejkoľvek budúcej udalosti. Medzi najčastejšie oblasti stávok patria:
- vývoj a výsledky prebiehajúcich vojenských operácií,
- výsledky politických volieb v rôznych krajinách sveta,
- klasické športové a futbalové zápasy.
Správu o postupe francúzskych regulačných úradov proti stávkovej platforme sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe informácií od agentúry Reuters.