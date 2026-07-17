Letné búrky prichádzajú rýchlo a väčšina úmrtí po zásahu bleskom sa dá odvrátiť správnym rozhodnutím v priebehu pár minút. Prehľad overených zásad odpovedá na najčastejšie otázky: ako zistiť, či je búrka nebezpečne blízko, kam sa schovať, čo robiť doma, v prírode a či vás naozaj ochráni auto.
Scéna sa opakuje každé leto: dusné popoludnie, výlet v plnom prúde a zrazu prvé vzdialené zahrmenie. Nasleduje váhanie, či sa ešte stihne dôjsť na chatu, dokúpať sa v jazere alebo dokosiť záhrada. Práve toto váhanie býva najnebezpečnejšou časťou búrky. Horská záchranná služba po tragických prípadoch v horách opakovane pripomína, že kľúčová je prevencia a rýchly presun do bezpečia, nie hrdinské dokončievanie plánov.
Najprv počty: ako ďaleko je búrka
Vzdialenosť búrky sa dá odhadnúť jednoducho. Keď uvidíte blesk, počítajte sekundy po najbližšie zahrmenie a výsledok vydeľte tromi: vyjde približná vzdialenosť v kilometroch. Tri sekundy teda znamenajú zhruba kilometer. Medzinárodne sa používa pravidlo 30 k 30: ak medzi bleskom a hromom uplynie menej ako 30 sekúnd, búrka je v dosahu úderu a treba sa okamžite ukryť. Von sa vráťte najskôr 30 minút po poslednom zahrmení. Druhá tridsiatka je rovnako dôležitá ako prvá, pretože viac ako polovica úmrtí po zásahu bleskom sa stane až po zdanlivom prechode búrky. A jedno upozornenie navyše: blesk dokáže udrieť aj niekoľko kilometrov od dažďa, takže argument „veď ešte neprší“ neplatí.
Kam sa schovať a kam určite nie
Najbezpečnejším úkrytom je pevná murovaná budova, ideálne s bleskozvodom. Dobrou druhou voľbou je auto s pevnou strechou. Naopak, pocit bezpečia falošne ponúkajú altánky, prístrešky, autobusové zastávky, tribúny, stany a rozpadnuté stavby bez bleskozvodu. Platí tu jasné pravidlo: pred dažďom ochránia, pred bleskom nie. Vôbec najhoršou voľbou je osamelý strom. Blesk si vyberá najvyšší bod v okolí a výboj z kmeňa preskakuje na osoby stojace pod ním, takže zraniť môže aj ľudí, do ktorých blesk priamo neudrel.
Je auto bezpečné? Áno, ale nie pre gumy
Uzavreté auto s plechovou strechou patrí počas búrky k najbezpečnejším miestam, dôvodom však nie sú pneumatiky. Pri napätiach, aké blesk dosahuje, guma nič neizoluje. Auto funguje ako takzvaná Faradayova klietka: kovová karoséria zvedie prúd po svojom povrchu okolo posádky do zeme. Preto platí zopár podmienok. Okná musia byť zatvorené, počas búrky sa nedotýkajte kovových častí interiéru ani dverí a auto zastavte mimo stromov, stožiarov a vodných plôch, ideálne na voľnom parkovisku. Ochranu naopak neposkytuje kabriolet so stiahnutou strechou, motorka, bicykel ani kolobežka. Vodiči by mali počítať aj s tým, že búrku sprevádza prudký lejak a nárazový vietor. Bezpečnejšie ako pokračovať v jazde naslepo je zastaviť a počkať.
Doma: zavrieť, odstúpiť, odpojiť
Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra odporúča počas búrky zostať doma, zavrieť okná a dvere a zdržiavať sa ďalej od okien, elektrospotrebičov, zásuviek a vodovodu. Blesk totiž do domácnosti nemusí udrieť priamo. Prepätie dokáže pricestovať elektrickou sieťou aj kovovým potrubím. Z toho vyplývajú menej známe pravidlá: počas búrky sa nesprchujte, nekúpte a neumývajte riad a nepoužívajte káblové telefóny a spotrebiče pripojené do siete. Citlivú elektroniku, od televízora po router, je najistejšie vytiahnuť zo zásuvky ešte pred búrkou. Trvalejším riešením sú prepäťové ochrany a na dome pravidelne revidovaný bleskozvod, ktorý zníži riziko škôd na budove. K ochrane majetku patrí aj banalita, na ktorú sa zabúda: pred búrkou upratať alebo upevniť trampolíny, slnečníky, záhradný nábytok a iné voľné predmety, ktoré vietor mení na projektily, a zabezpečiť domáce zvieratá.
V prírode: dole, do podrepu a ďalej od seba
Ak vás búrka zastihne vonku bez dostupného úkrytu, cieľom je prestať byť najvyšším a najvodivejším bodom v okolí. Horskí záchranári radia okamžite opustiť hrebene, vrcholy a voľné priestranstvá a zísť čo najnižšie, v horách najlepšie do údolia. Odložte a vzdiaľte sa od kovových predmetov, ako sú palice, skoby, oceľové laná či rebríky na istenie na feratách. Potom sa čupnite do podrepu s nohami pri sebe, ideálne na izolačnú podložku, napríklad batoh alebo karimatku, chráňte si sluch a na zem si v žiadnom prípade nelíhajte. Skupina sa má rozostúpiť aspoň na tri metre, aby prípadný výboj nepreskočil z jedného človeka na ďalších. Okamžite treba opustiť aj vodu a jej okolie: plavci, rybári a ľudia v člnoch patria k najohrozenejším vôbec. Pred plánovanou túrou pomôže sledovať predpoveď a výstrahy SHMÚ a vyrážať skoro ráno, pretože búrky prichádzajú najčastejšie popoludní.
Keď blesk udrie: prvá pomoc rozhoduje
Ak blesk niekoho zasiahne, platí zásadná informácia: zasiahnutý človek v sebe nenesie elektrický náboj a možno sa ho bez obáv dotknúť. Okamžite volajte tiesňovú linku 112 alebo 155. Ak postihnutý nedýcha, začnite s oživovaním, pretože zásah blesku môže spôsobiť zástavu srdca alebo dýchania, poruchy rytmu, popáleniny či poškodenie nervovej sústavy. Lekárske vyšetrenie je namieste aj po nepriamom zásahu a aj vtedy, keď sa človek cíti v poriadku, pretože časť následkov sa môže prejaviť s odstupom.
Búrka je nakoniec jedno z mála prírodných rizík, pri ktorom má bežný človek takmer všetko vo vlastných rukách. Nevyžaduje špeciálnu výbavu, len ochotu prerušiť to, čo práve robí, o pol hodiny skôr, ako by chcel. Štatistiky obetí pritom hovoria jasne: väčšina z nich mala čas dostať sa do bezpečia. Stačilo ho využiť.