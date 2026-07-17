Hnutie Slovensko napadlo predvolebnú kampaň kandidáta na primátora Bratislavy Jozefa Ráža. Podľa opozičného hnutia osobné listy, ktoré dostali obyvatelia hlavného mesta do svojich schránok, porušujú zákon. Pre chýbajúce údaje o financovaní a dodávateľoch kampane preto podávajú podnet na Štátnu komisiu pre voľby a žiadajú udelenie prísnych sankcií.
Hnutie Slovensko podáva podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre podozrenie z porušenia zákona o volebnej kampani. Týka sa to kandidáta na primátora Bratislavy Jozefa Ráža, ktorý v komunálnych voľbách kandiduje ako nezávislý. Opozícia tak reaguje na osobné listy, ktoré v uplynulých dňoch dostali Bratislavčania do svojich schránok. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky.
Chýbajúce údaje o financovaní
Hnutie podotýka, že hoci zaslaný osobný list spĺňa úplne všetky znaky volebnej kampane, keďže propaguje kandidátove úspechy, ciele a priamo cieli na získanie hlasov voličov, chýbajú v ňom dôležité údaje vyžadované zákonom. Hnutie argumentuje zákonom o volebnej kampani, podľa ktorého musí každý predvolebný materiál – od bilbordu až po obyčajný list v schránke – obsahovať transparentné náležitosti. Na každom materiáli tak musia byť uvedené:
- presné údaje o tom, kto si túto kampaň objednal,
- jasné informácie o tom, kto propagačné materiály dodal.
V prípade kandidáta na šéfa Bratislavy, v súčasnosti ministra dopravy Ráža (nominanta Smeru-SD), však podľa hnutia tieto informácie na listoch aj obálkach úplne absentujú.
Ostrá kritika a výzva na sankcie
Člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Igor Dušenka (Slovensko - Za ľudí) je presvedčený, že ak niekto ignoruje základné pravidlá transparentnosti už počas kampane, vyvoláva to celkom legitímne otázky o tom, ako transparentne by neskôr riadil samotné hlavné mesto.
Verejnosť má právo vedieť, kto jeho kampaň financuje a kto ju reálne zabezpečuje. Ide o vážne narušenie férovosti a transparentnosti politického súboja. Pravidlá kampane musia platiť pre každého rovnako. Veríme, že v prípade potvrdenia porušenia zákona komisia vyvodí voči kandidátovi jasnú zodpovednosť a udelí zákonom predpísanú sankciu,
uviedol poslanec Dušenka k podanému podnetu. Informácie o krokoch opozičného hnutia proti predvolebnej kampani ministra sprostredkovala tlačová agentúra TASR.