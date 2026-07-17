Maďarská politická scéna zažíva ďalší ostrý stret. Opozičná strana Fidesz sa rozhodla napadnúť na Ústavnom súde balík nedávnych legislatívnych zmien, ktoré v parlamente presadila nová vládna väčšina strany Tisza pod vedením premiéra Pétera Magyara. Podľa bývalého ministra spravodlivosti Benceho Tuzsona tieto kroky ohrozujú suverenitu krajiny a porušujú ústavný poriadok.
Maďarská opozičná strana Fidesz sa obráti na Ústavný súd (AB) so žiadosťou o dôkladné preskúmanie legislatívnych zmien. Tie v júni 2026 presadila parlamentná väčšina strany Tisza úradujúceho premiéra Pétera Magyara. O tomto kroku informoval v piatok 17. júla na sociálnej sieti Facebook poslanec Fideszu a exminister spravodlivosti Bence Tuzson.
Zoznam napadnutých zákonov
Podľa slov bývalého ministra ide o zmeny, ktoré spôsobujú priamu stratu maďarskej suverenity, pričom sa podľa neho len cynicky odvolávajú na uvoľnenie zmrazených fondov Európskej únie. Fidesz vo svojom rozsiahlom podaní žiada preskúmanie nasledujúcich legislatívnych úprav:
- 16. novely ústavy,
- zákona, ktorý mení fungovanie a právomoci vyšetrovacích komisií,
- zákona o transformácii verejnoprávnych médií,
- zákona týkajúceho sa regulácie reklám vrátane politických.
Vo vyše stostranovom podaní sa podrobne uvádza, prečo predmetné ustanovenia a v niektorých prípadoch aj spôsob, akým bola legislatíva prijatá, porušujú ústavu a ohrozujú práva a záujmy maďarského ľudu,
dodal Tuzson k obsahu oficiálnej sťažnosti.
Obvinenia premiéra zo svojvôle
Opozičný poslanec vo svojom verejnom príspevku ostro zaútočil na súčasného predsedu vlády. Obvinil ho z budovania svojvôle, prijímania násilných opatrení, ktoré vážne porušujú princípy právneho štátu, a z pokusu o rozbitie maďarského ústavného poriadku.
Fidesz bude naďalej konať proti tejto svojvôli všetkými ústavnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, a to v mene Maďarska a maďarského ľudu,
deklaroval odhodlanie strany bývalý minister.
Zároveň vyjadril presvedčenie, že Ústavný súd bude svedomito plniť svoju ústavnú úlohu, bude rozhodovať výhradne na základe ústavy a pri posudzovaní podaní nepodľahne politickému tlaku zo strany Pétera Magyara a jeho vládneho kabinetu.
Čo presadila nová vláda v júni
Vládnuca väčšina v parlamente prijala v júni 2026 viaceré kontroverzné zmeny. Išlo najmä o úpravu zákona o mediálnych službách a masovej komunikácii, zákon o potláčaní politickej reklamy, ktorá môže podnecovať nenávisť, a zmeny niektorých zákonov deklarovaných ako potrebných na prístup k fondom EÚ. Súčasťou schváleného balíka bol aj zákon o zefektívnení práce parlamentných vyšetrovacích výborov a spomínaná 16. novela ústavy. Informácie o vnútropolitickom spore sprostredkovala tlačová agentúra TASR prostredníctvom svojho spravodajcu v Budapešti.