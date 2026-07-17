Iránske Revolučné gardy vyslali Spojeným štátom americkým jasný odkaz, že vojenské útoky v regióne budú naďalej pokračovať. Zastavenie paľby Teherán podmieňuje okamžitým stiahnutím amerických síl z južného pobrežia a Hormuzského prielivu. Eskalácia konfliktu si od konca júna vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených, čím definitívne pochovala nádeje na nedávne letné prímerie.
Veliteľ vzdušných síl iránskych Revolučných gárd (IRGC) Madžíd Músaví v piatok 17. júla vyhlásil, že Teherán nezastaví svoje útoky v regióne, kým Spojené štáty americké (USA) neprestanú útočiť na južné pobrežie Iránu a strategický Hormuzský prieliv.
Teherán a juh tvoria jeden nedeliteľný celok, ktorým je Irán. Účinné a cielené údery proti nepriateľovi z celého Iránu budú pokračovať, kým sa nezastavia údery na južné pobrežie a Hormuzský prieliv,
uviedol Músaví k situácii vo svojom príspevku zverejnenom na sociálnych sieťach.
Rastúci počet obetí a zlyhanie prímeria
Americké údery na Irán si od obnovenia bojov 22. júna tohto roka vyžiadali značné straty na životoch. Iránske ministerstvo zdravotníctva v piatok 17. júla zverejnilo oficiálnu bilanciu obetí z posledných týždňov:
- celkovo najmenej 38 obetí na životoch,
- viac než 400 ľudí utrpelo rôzne zranenia,
- len pri najnovších útokoch USA z posledných dní prišlo o život vyše 30 osôb a zranenia utrpelo viac ako 260 ľudí.
K tejto krvavej eskalácii obojstranného násilia dochádza napriek júnovej dohode o prímerí. Jej hlavným deklarovaným cieľom bolo pritom dosiahnuť trvalé ukončenie vojny a opätovné bezpečné otvorenie Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Správu o aktuálnom postoji iránskeho velenia a počte obetí sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe informácií od agentúry AFP.