Letné dovolenky v Európe sa za posledných päť rokov výrazne predražili. Zatiaľ čo priemerný rast cien ubytovania v Európskej únii presiahol 46 percent, obľúbené prímorské destinácie zaznamenali extrémne zdražovanie blížiacie sa k sto percentám. Odborníci preto prinášajú osvedčené stratégie, ako sa vyhnúť zbytočnému preplácaniu a pri rezervácii pobytu výrazne ušetriť.
Ceny ubytovacích služieb v Európskej únii za posledných päť rokov, od mája 2021 do mája 2026, vzrástli v priemere o 46,5 %. V najvyhľadávanejších dovolenkových destináciách rástli ešte oveľa rýchlejšie. V Grécku účty za nocľah narástli približne o 68 %, v Španielsku o 76 % a v Chorvátsku dokonca až o 92 %.
Základom je porovnávanie a vernostné programy
Pri znižovaní nákladov na dovolenku je podľa odborníkov dôležitý najmä správny prístup k samotnej rezervácii.
Pri hľadaní ubytovania sa oplatí držať niekoľkých základných pravidiel. Základom je nespoliehať sa iba na jeden rezervačný kanál. To isté ubytovanie je dobré skontrolovať na viacerých platformách, ako aj priamo na oficiálnej webstránke zariadenia, prípadne telefonicky,
poradila vedúca PR oddelenia v investičnej a poradenskej spoločnosti Finax Linda Gáliková.
Rovnaká izba môže mať totiž na rôznych miestach úplne odlišnú cenovku či diametrálne iné podmienky. Dovolenkári by si pri porovnávaní ponúk mali dávať pozor najmä na tieto faktory:
- využívanie vernostných programov rezervačných portálov môže priniesť dodatočné zľavy,
- rezervácia nesmie vyžadovať nečakané platby za posteľnú bielizeň alebo sankčné poplatky za neuprataný priestor,
- rozhodujúca je celková suma za pobyt vrátane všetkých povinných poplatkov, ako sú miestna daň, parkovanie či záverečné upratovanie.
Práve rôzne dodatočné príplatky môžu konečný účet za dovolenku nečakane zvýšiť o desiatky až stovky eur.
Flexibilita termínov a pasce marketingu
Sumy za ubytovanie si treba vždy overovať na konkrétny termín a nespoliehať sa výlučne na marketingovú komunikáciu sľubujúcu absolútne najnižšie ceny. Zariadenia často výrazne dvíhajú sumy počas víkendov, štátnych sviatkov alebo pri naplnení kapacít v hlavnej sezóne. Posunutie príchodu o jeden či dva dni a začiatok pobytu uprostred týždňa môže znamenať veľmi značnú úsporu. Väčšina turistov totiž cestuje počas víkendov, čo sa priamo odráža na cenách ubytovania aj dopravy.
Zákazníci by podľa analytikov nemali podľahnúť ani psychologickému tlaku upozornení o posledných voľných izbách či mimoriadne vysokom záujme o konkrétne ubytovanie. Impulzívna rezervácia bez porovnania možností vedie k zbytočne vyšším výdavkom.
Ani ubytovanie ďalej od centra mesta alebo pláže nemusí znamenať úsporu. Hoci je počiatočná cena nižšia, táto matematika funguje len vtedy, ak úsporu následne nezmažú každodenné dodatočné výdavky na taxíky, miestnu dopravu či prenájom auta,
upozornila ďalej Gáliková na častú chybu nepozorných turistov.
Apartmány a nákupy mimo letovísk
Pre rodiny s deťmi alebo väčšie skupiny dovolenkárov zvyčajne vychádza finančne oveľa výhodnejšie prenájom apartmánu či štúdia s vlastnou kuchyňou než rezervácia dvoch a viacerých samostatných hotelových izieb. Možnosť prípravy vlastnej stravy tiež výrazne znižuje celkové výdavky pri mori.
Z hľadiska optimalizácie nákladov je dobré prehodnotiť aj vybavenie vybraného ubytovacieho komplexu a osvojiť si nasledujúce rady:
- ak je primárnym cieľom pobyt na pláži, je neefektívne priplácať za veľké rezorty s drahými bazénmi a wellness centrami,
- pri pobyte v apartmáne prinesie úsporu nákup základných potravín a drogérie vo väčších supermarketoch mimo turistických centier,
- turisti by si mali reálne zvážiť, či skutočne využijú úplne všetky služby, ktoré sú automaticky zahrnuté v cene hotela.
Ceny v prímorských letoviskách bývajú totiž v hlavnej letnej sezóne citeľne vyššie než v bežných obchodoch mimo turistických zón. Detailné analytické dáta a užitočné tipy na úsporu nákladov sprostredkovala spoločnosť Finax na základe svojho aktuálneho prieskumu ubytovacích platforiem.