Nemecko a Francúzsko vstupujú do novej éry strategického partnerstva. Nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron po spoločnom rokovaní potvrdili nielen pokračujúcu podporu Ukrajine, ale ohlásili aj historický prelom. Nemecko sa po rokoch odmietania pripojí k úzkej spolupráci v oblasti európskeho jadrového odstrašovania, ktoré bude stáť na francúzskom arzenáli.
Nemecký kancelár Friedrich Merz prisľúbil francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi mimoriadne úzke partnerstvo. Priateľstvo s Francúzskom a spoločný záväzok voči zjednotenej Európe tvoria pevné jadro nemeckej zahraničnej politiky. Tieto slová zazneli v piatok 17. júla na záver spoločného francúzsko-nemeckého vládneho rokovania v meste Brühl neďaleko Kolína nad Rýnom.
Počítame s vami a vy môžete počítať s nami. Môžete sa na nás spoľahnúť,
odkázal Merz svojmu francúzskemu partnerovi.
Spoločná obrana a podpora Ukrajiny
Skutočnosť, že Nemecko a Francúzsko stoja v týchto bezprecedentne zložitých časoch pevne pri sebe, má pre obidve krajiny neoceniteľnú hodnotu. Kancelár zdôraznil, že z hľadiska bezpečnosti zohráva absolútne kľúčovú úlohu spoločná podpora Ukrajiny a že v tejto vojenskej aj politickej podpore sa bude naďalej rozhodne pokračovať.
Naším cieľom je mier, ktorý zachová suverenitu Ukrajiny a bezpečnosť Európy,
uviedol nemecký líder k situácii na východe kontinentu.
Historický zlom v jadrovej spolupráci
Spolkový kancelár poukázal súčasne na to, že obe krajiny rázne prehlbujú spoluprácu v oblasti jadrovej obrany. Svoje odhodlanie potvrdil aj v statuse na sociálnej sieti X.
Začíname novú spoločnú cestu v otázke odstrašovania. Do konca tohto roka sa Nemecko zúčastní na jadrovom cvičení francúzskych ozbrojených síl,
vyhlásil Merz, čím potvrdil zásadnú zmenu v nemeckej obrannej doktríne.
Prvé praktické kroky sa už dokonca začali realizovať. Vo štvrtok 16. júla prebehli na oblohe nasledovné operácie:
- stíhačky Rafale a Eurofighter sa zúčastnili na vojenskom cvičení menšieho rozsahu, ktoré symbolizovalo praktický začiatok jadrovej spolupráce,
- vo francúzskom vzdušnom priestore ich za letu úspešne doplnilo palivom francúzske tankovacie lietadlo,
- celá náročná operácia trvala necelé dve hodiny.
Zmena kurzu po Merkelovej a Scholzovi
Už v roku 2020, počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa, presadzoval Macron oveľa väčšiu európsku suverenitu v oblasti hospodárstva a obrany. Spojencom v Európskej únii vtedy ponúkol rokovania o európskom jadrovom odstrašovaní založenom exkluzívne na francúzskom nukleárnom arzenáli. Reakcie predchádzajúcich nemeckých vlád však boli zdržanlivé:
- vtedajšia spolková kancelárka Angela Merkelová o tomto pláne nechcela ani počuť,
- jej priamy nástupca Olaf Scholz prejavil o strategickú ponuku rovnako len veľmi malý záujem,
- naproti tomu súčasný kancelár sympatizoval s myšlienkou šéfa Elyzejského paláca už počas predvolebnej kampane a teraz ju pretavuje do reality.
Súhrnné informácie o záveroch nemecko-francúzskeho rokovania priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr DPA a AFP.