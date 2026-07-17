Zamestnanci obchodného reťazca Kaufland na Slovensku zvažujú ostrý štrajk po tom, čo stroskotali kolektívne rokovania s vedením firmy aj pred sprostredkovateľom. Kameňom úrazu sú najmä finančné bonusy za hospodárske výsledky, stravné a rozvrhovanie pracovného času. Kým odborári žiadajú priamu finančnú odmenu z obrovských ziskov reťazca, zamestnávateľ argumentuje ponukou zliav na nákup a nadštandardnými platovými podmienkami.
Zamestnanci obchodného reťazca Kaufland budú hlasovať o vyhlásení štrajku po tom, čo sa im so zamestnávateľom nepodarilo dohodnúť ani v konaní pred sprostredkovateľom. V piatok 17. júla o tom na sociálnej sieti informovala tamojšia základná organizácia Odborového zväzu (OZ) KOVO. Vedenie firmy na to reagovalo s tým, že je pripravené ďalej konštruktívne rokovať s cieľom nájsť férové a stabilné riešenie.
Miliónové zisky a spor o bonusy
Konanie pred sprostredkovateľom bolo oficiálne ukončené v stredu 15. júla. Najväčší rozpor medzi predstavami oboch strán vznikol pri otázke letného a zimného bonusu za dosahovanie ekonomických výsledkov, na ktorých sa zamestnanci aktívne podieľajú svojimi pracovnými výkonmi.
Odborári poukázali na to, že reťazec za posledných päť rokov kumuloval čistý zisk vo výške viac ako 420 miliónov eur. Zamestnávateľ v rámci rokovaní navrhol rozšírenie zamestnaneckých zliav na nákup tovaru, no odbory vyslovene preferujú peňažnú odmenu.
Jednorazová odmena predstavuje priamy finančný príjem. Zľava na nákup je naopak podmienená ďalším míňaním vlastných prostriedkov zamestnanca priamo u zamestnávateľa,
argumentujú odborári.
Ak by chcel zamestnanec využiť ponúkaný benefit v plnej výške, musel by u zamestnávateľa nakúpiť tovar za 4 800 eur. Podľa odborov vedenie odmietlo aj jednorazové plnenie navrhnuté sprostredkovateľom. Vedenie reťazca naopak uviedlo, že toto jednorazové finančné plnenie zo svojej strany ešte navýšilo.
Ďalšie požiadavky na zlepšenie podmienok
Medzi ďalšie dôležité otvorené body kolektívneho vyjednávania patria nasledovné požiadavky zamestnancov:
- maximalizácia príspevkov na stravovanie z rozpočtu podnikového sociálneho fondu,
- úprava a vylepšenie aktuálneho spôsobu rozvrhovania pracovného času.
Tieto požiadavky vychádzajú z ekonomických výsledkov spoločnosti, z veľkého pracovného zaťaženia zamestnancov a z presvedčenia, že úspech spoločnosti by mal byť primerane zdieľaný aj s ľuďmi, ktorí sa na jeho vytváraní podieľajú,
skonštatovali odbory k obhajobe svojich nárokov.
Ponuka a argumenty reťazca
Vedenie reťazca zdôraznilo, že k vyjednávaniu pristupuje absolútne vecne a jeho jasnou prioritou je dohoda férová k pracovníkom a zodpovedná k stabilite pracovných miest. O kolektívnej zmluve s odborovou organizáciou rokuje dlhodobo, pričom podľa svojich slov sa mu počas doterajších rokovaní podarilo dosiahnuť dohodu na veľkej časti požiadaviek.
V rámci vyjednávania firma zamestnancom už ponúkla:
- dni voľna navyše nad rámec platného zákona,
- pravidelné mesačné zľavy na nákup tovaru vo výške 20 %,
- vyššie finančné príspevky na stravné.
Spoločnosť je presvedčená, že dlhodobo ponúka pracovné ohodnotenie a podmienky, ktoré patria k nadštandardu v rámci celého maloobchodného trhu. Nástupná mzda na pozícii pracovníka prevádzky na plný úväzok podľa vedenia začína na sume 1 200 eur. Nad rámec základnej mzdy si zamestnanci môžu podľa dĺžky pracovného pomeru a svojej rodinnej situácie čerpať ďalšie benefity vo výške od 739 eur do 1 652 eur. Reťazec v súčasnosti zamestnáva na Slovensku viac ako 8 200 ľudí.