Opozičná strana SaS podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR pre vážne podozrenia z fungovania takzvanej eurofondovej mafie. Na organizované skupiny, ktoré majú manipulovať štátne výzvy vo svoj prospech, upozornil predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Téma už vyvolala ostrý konflikt aj s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom, ktorý tvrdenia o korupcii v agrorezorte rázne odmieta.
Opozičná strana SaS podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s informáciami o eurofondovej mafii na Slovensku, na ktoré verejne upozornil predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy. Informovali o tom v piatok 17. júla zástupcovia strany.
Zmanipulované výzvy a verejné peniaze
Predseda SaS Branislav Gröhling spolu s poslankyňou parlamentu Martinou Bajo Holečkovou podávajú podnet s cieľom, aby prokuratúra tieto závažné podozrenia bezodkladne preverila.
Má ísť o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií, ktoré cielene pripravujú eurofondové výzvy tak, aby z nich profitovali vopred vybraní záujemcovia. Verejnosť má právo poznať pravdu a každé podozrenie z nezákonného nakladania s verejnými prostriedkami si zaslúži riadne, nestranné a dôkladné preverenie,
uviedol Gröhling k iniciatíve svojej strany.
Podľa jeho slov sú eurofondy peniaze všetkých občanov a majú slúžiť na rozvoj krajiny, nie na obohacovanie úzkych skupín. Vyjadril preto presvedčenie, že prokuratúra podaný podnet riadne preskúma a v prípade opodstatnenosti ponesú zodpovednosť všetci, ktorí porušili zákon, a to bez ohľadu na ich aktuálne spoločenské či politické postavenie.
Spor medzi ministrom a kontrolórmi
Téma eurofondov vyvolala v uplynulých dňoch aj otvorený politický konflikt. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na Andrassyho mediálne vyjadrenia v stredu 15. júla uviedol na jeho adresu ostré slová a formuloval nasledujúce výhrady:
- Andrassy podľa neho klame o korupčných pomeroch v agrorezorte,
- tvrdenia a obvinenia z klamstva sa majú týkať najmä situácie v Pôdohospodárskej platobnej agentúre,
- šéf kontrolného úradu podľa ministra začína robiť namiesto svojej práce opozičnú politiku.
Úrad na tieto útoky následne reagoval vyhlásením, že si pevne stojí za závermi svojich odborných kontrol, ako aj analytickej správy o riadení a rozdeľovaní európskych zdrojov na Slovensku.