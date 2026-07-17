Ruské úrady zadržali známeho blogera Iľju Remesla, ktorý donedávna patril k najvernejším zástancom Kremľa. Jeho nečakaný obrat, pri ktorom ostro odsúdil Vladimira Putina a vojnu na Ukrajine, ho priviedol najprv do psychiatrickej liečebne a najnovšie až do rúk polície. Zadržaný muž teraz čelí vážnym podozreniam zo šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde.
Ruského blogera Iľju Remesla, ktorý ostro kritizoval prezidenta Vladimira Putina a vojnu na Ukrajine, zadržali pre podozrenie zo šírenia nepravdivých informácií o armáde. Ruské úrady ho zadržali v Petrohrade a následne previezli do Moskvy, kde sa s definitívnou platnosťou rozhodne o jeho možnom vzatí do vyšetrovacej väzby. O postupe orgánov informoval jeho právny zástupca.
Nečakaný obrat a kritika Kremľa
Pôvodne silne prokremeľský a provojnový bloger v marci tohto roku na sociálnych sieťach nečakane zverejnil rozsiahlu sériu príspevkov, v ktorých ostro kritizoval Kremeľ. Príspevky, ktoré mali obrovský ohlas, nazval Päť dôvodov, prečo som prestal podporovať Vladimira Putina.
Vojna na Ukrajine je slepá ulička. Vyzývam na súdne stíhanie Vladimira Putina ako nelegitímneho prezidenta,
uviedol bloger vo svojich odvážnych vyhláseniach, ktoré šokovali ruskú verejnosť.
Minulosť spojená s Navaľným a psychiatria
Remeslo je bývalý člen Verejnej komory Ruskej federácie a vyštudovaný právnik, ktorý dlhodobo podporoval vedenie krajiny a tvrdo kritizoval domácu opozíciu. V minulosti sa aktívne podieľal aj na udaniach proti nebohému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému a jeho najbližším spolupracovníkom. Po jeho názorovom obrate však nasledovali zvláštne udalosti:
- krátko po vydaní kritických príspevkov na adresu Kremľa Remesla hospitalizovali v psychiatrickej nemocnici v Petrohrade,
- zariadenie opustil a prepustili ho až po tridsiatich dňoch,
- okolnosti jeho hospitalizácie sú naďalej nejasné a dodnes nevyšlo najavo, či bol v nemocnici dobrovoľne.
Niektorí provládni blogeri sa domnievali, že hospitalizácia bola len účelovým pokusom vyhnúť sa trestnému stíhaniu za vyjadrenia o Putinovi. Dnes je už podľa ruských úradov podozrivý zo šírenia takzvaných falošných správ o ruských ozbrojených silách. Správu o jeho piatkovom zadržaní zo 17. júla priniesla tlačová agentúra TASR na základe informácií od agentúry Reuters a ruskej štátnej agentúry TASS.