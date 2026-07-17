Obrovský šok zažili obyvatelia obce Stará Kremnička v okrese Žiar nad Hronom. Na miestnom cintoríne objavili vo večerných hodinách nehybné telo 70-ročnej ženy, ktoré podľa svedkov ležalo priamo na jednom z náhrobných kameňov. Záhadným úmrtím sa už intenzívne zaoberá polícia, ktorá v prípade začala trestné stíhanie.
Telo seniorky našli na cintoríne v obci Stará Kremnička (okres Žiar nad Hronom) v utorok 14. júla vo večerných hodinách. Podľa medializovaných informácií mala žena ležať priamo na jednom z náhrobkov, pričom mala byť dokonca sčasti vyzlečená.
Vyšetrovanie a nariadená pitva
Mrazivým prípadom sa okamžite začala zaoberať polícia. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková potvrdila základné fakty o večernom náleze.
Po stotožnení osoby bolo zistené, že išlo o telo 70-ročnej ženy. Na určenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,
uviedla Žabková vo svojom oficiálnom stanovisku.
Polícia k prípadu aktuálne pristupuje veľmi obozretne. Hovorkyňa dodala, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné verejnosti poskytnúť žiadne bližšie informácie. Medzi kľúčové nezodpovedané otázky pre vyšetrovateľov tak naďalej patria:
- presná príčina a čas úmrtia seniorky,
- okolnosti, prečo bola žena nájdená čiastočne vyzlečená,
- či sa na mieste činu alebo na tele nachádzali stopy po cudzom zavinení.
Na hrôzostrašný nález na strednom Slovensku ako prvá upozornila televízia Joj a policajné informácie k prípadu sprostredkovala tlačová agentúra TASR.