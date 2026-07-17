Opozičná strana SaS ostro kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška za jeho podozrivé mlčanie pri avizovanom zlúčení zdravotných poisťovní Dôvera a Union. Poslanec Tomáš Szalay upozorňuje, že Slovensko prichádza o dôležitú konkurenciu, čo prinesie horšie služby a v konečnom dôsledku poškodí samotných pacientov. Od šéfa rezortu preto žiada okamžité vysvetlenie a aktívny prístup štátu k ochrane trhu.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal verejne vysvetliť svoj postoj k zlúčeniu zdravotných poisťovní Dôvera a Union. Ide totiž o jednu z najväčších zmien v sektore za posledných dvadsať rokov. Informoval o tom poslanec Národnej rady SR za stranu SaS Tomáš Szalay na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v piatok 17. júla. Kritizoval najmä fakt, že Slovensko takto prichádza o konkurencieschopnú zdravotnú poisťovňu.
Kritika za mlčanie a výzva ministrovi
Podľa opozičného poslanca znamená menej konkurencie na trhu pre zdravotníctvo hneď niekoľko zásadných problémov:
- menej tlaku na zavádzanie potrebných inovácií,
- horšiu vyjednávaciu schopnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
- celkovo horšie služby klientskeho servisu,
- menšiu hodnotu za peniaze pre samotných pacientov.
Ja sa v tomto kontexte pýtam, kde je Kamil Šaško? Mal by som sa možno pýtať v Prezidentskom paláci, či tam náhodou omylom niekto niekedy nedoniesol jeho demisiu, lebo sme ho nevideli. Nevyjadril sa k tejto najdôležitejšej transakcii posledných dvadsiatich rokov a nevyjadriť sa k takejto zásadnej zmene v sektore, to môže iba zbabelec,
uviedol Szalay vo svojej ostrej kritike smerom k vedeniu ministerstva.
Potreba silného regulátora a nové pravidlá
Szalay podotkol, že minister mal urobiť veľa vecí, aby k tomuto rozsiahlemu zlúčeniu nedošlo. Malo ísť najmä o posilnenie regulačnej kompetencie štátu, predovšetkým Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Mal by byť skutočným regulátorom, aby zabezpečil, že práva bývalých poistencov Unionu a nových poistencov Dôvery budú plne zachované a systém sa bude naďalej zlepšovať,
objasnil opozičný politik.
Zároveň si myslí, že súťaž na poistnom trhu by mala prebiehať cez povinné pripoistenie a špecifické poistné plány. Nemalo by ísť podľa neho o dobrovoľné pripoistenie, ale o povinné pripoistenie s predpísanými plánmi. Najlacnejší variant by bol pritom bezplatný, takže by to ľudí nestálo viac ako v súčasnosti. Každý poistenec by si však mohol slobodne vybrať poistný plán presne podľa svojich osobných preferencií a aktuálnych zdravotných potrieb.
Detaily historickej transakcie
Spoločnosť Achmea B.V., ktorá je doterajším akcionárom Unionu, a Dôvera, ktorá je členom investičnej skupiny Penta, už oficiálne podpísali zmluvu o prevode akcií. Hlavným cieľom tohto strategického kroku je podľa nich vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia u nás. Kúpa akcií prebehne výhradne z prostriedkov od akcionára Dôvery a podľa zverejnených ubezpečení sa nijako nedotkne financií určených na úhradu samotnej zdravotnej starostlivosti.
Po získaní všetkých potrebných regulačných a protimonopolných súhlasov je v pláne definitívne zlúčenie oboch veľkých zdravotných poisťovní. Informácie o kritike plánovaného zlúčenia priniesla tlačová agentúra TASR.