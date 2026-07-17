Poľský prezident Karol Nawrocki zablokoval dlho očakávaný zákon, ktorý mal v krajine prvýkrát umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov, vrátane párov rovnakého pohlavia. Svoje rozhodnutie obhajuje snahou chrániť inštitút tradičného manželstva, za čo si vyslúžil ostrú kritiku zo strany vládnej koalície. Na prelomenie jeho veta pritom vláda v parlamente nemá dostatok hlasov.
Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok 17. júla vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Oznámil to prostredníctvom videa zverejneného na sociálnej sieti X.
Obsah odmietnutého návrhu
Schválený návrh predpokladal, že dve plnoleté osoby, ktoré nie sú v manželstve alebo v príbuzenskom vzťahu, by mohli pred notárom uzavrieť zmluvu registrovanú na matrike. Táto dohoda by formálne upravovala viaceré dôležité oblasti spoločného života:
- majetkové vzťahy a vzájomnú vyživovaciu povinnosť,
- právo na spoločné bývanie,
- prístup k citlivým zdravotným informáciám partnera,
- otázky súvisiace s pohrebom a možný dodatok obsahujúci závety oboch strán.
Kritika z vlády a postoj prezidenta
Rozhodnutie Nawrockého okamžite skritizovala splnomocnenkyňa vlády pre rovnosť Katarzyna Kotulová z koaličnej Novej ľavice. Podľa nej veto nie je absolútnym zablokovaním, ale len oddialením nevyhnutnej zmeny zákona, a preto vláda už pripravuje ďalšie kroky.
Prezident sa otočil chrbtom k dvom miliónom ľudí, ktorí v súčasnosti žijú v neformálnych zväzkoch,
uviedla vládna splnomocnenkyňa na sieti X vo svojej ostrej reakcii.
Nawrockého kancelária už v máji tohto roka avizovala, že hlava štátu návrh s najväčšou pravdepodobnosťou nepodporí. Šéf prezidentskej kancelárie Pawel Szefernaker vtedy uviedol, že zákon fakticky zavádza inštitút registrovaného partnerstva.
Nesúhlasím so zavádzaním partnerských zväzkov zadnými dverami, ktoré majú nahradiť alebo obísť inštitút manželstva,
uviedol prezident k svojmu rozhodnutiu vo videu zverejnenom v piatok 17. júla. Jeho spolupracovníci však už skôr deklarovali podporu miernejším riešeniam, ktoré by blízkym osobám len uľahčili prístup k zdravotným informáciám alebo návštevy v nemocniciach.
Prelomenie veta je nereálne
Historickú legislatívu pritom vôbec prvýkrát v dejinách Poľska schválili obe komory parlamentu. V dolnej komore, známej ako Sejm, za jej prijatie hlasovalo 230 poslancov. Na prelomenie prezidentského veta je však potrebná trojpätinová väčšina hlasujúcich poslancov pri účasti najmenej polovice z celkového počtu zákonodarcov, čo reálne znamená zisk najmenej 276 hlasov. Tými však súčasná vládna koalícia nedisponuje. Súhrnné informácie o politickej situácii u našich severných susedov priniesla tlačová agentúra TASR na základe pôvodnej správy od poľskej spravodajskej stanice TVN24.