Čína rázne odmieta najnovšie obvinenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o jej rozsiahlom zasahovaní do prezidentských volieb. Peking označil tvrdenia o ukradnutí údajov stoviek miliónov amerických voličov za číre výmysly. Trumpove slová sú navyše v priamom rozpore so závermi oficiálnych amerických spravodajských služieb aj s rozhodnutiami samotných súdov.
Čína v piatok 17. júla rázne odmietla tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o jej údajnom zasahovaní do volieb v Spojených štátoch amerických (USA). Sú to len výmysly, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu v reakcii na vyjadrenia, ktoré zazneli v Trumpovom ostro sledovanom prejave k národu.
Trumpove obvinenia a reakcia Pekingu
Šéf Bieleho domu oznámil odtajnenie spravodajských informácií, ktoré podľa neho odhaľujú šokujúce slabiny amerického volebného systému. Existujú vraj jasné dôkazy o tom, že systém je vysoko zraniteľný voči hackerským útokom, zneužívaniu a zahraničnému zasahovaniu.
Trump priamo obvinil Čínu z najväčšieho úniku volebných údajov v histórii USA. Ázijská superveľmoc pri ňom mala získať prístup k 220 miliónom záznamov o amerických voličoch, pričom uniknuté dáta mali zahŕňať ich mená, adresy, telefónne čísla či preferencie politických strán.
Tvrdenia americkej strany sú číre výmysly a zákerné očierňovanie, pri ktorých sa už dávno preukázalo, že sú nepodložené,
povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone už skôr vydalo stanovisko, že Peking nikdy nezasahoval a ani v budúcnosti nebude zasahovať do prezidentských volieb v USA.
Rozpor s tajnými službami a súdmi
Republikánsky prezident opakovane a bez dôkazov tvrdí, že voľby v roku 2020, v ktorých ho porazil demokrat Joe Biden, sprevádzal rozsiahly podvod a koordinované zahraničné zasahovanie. Viacero nezávislých súdov a opakované sčítanie hlasov však žiadne známky rozsiahleho podvodu vo voľbách nezistilo.
Najnovšie vyjadrenia Trumpa o ovplyvňovaní zo strany Číny sú aj v príkrom rozpore so závermi odtajnenej správy amerických spravodajských služieb z roku 2021. Tá nezistila absolútne žiadne náznaky, že by sa nejaký zahraničný aktér pokúsil alebo dokonca úspešne zmenil akýkoľvek technický aspekt volieb v roku 2020. Podľa správy zostali plne nenarušené tieto kľúčové prvky:
- registrácia voličov,
- samotné hlasovacie lístky,
- proces sčítavania hlasov,
- konečné vyhlásené výsledky.
Hra o americký Kongres
Predstavitelia Demokratickej strany podľa britskej stanice BBC obvinili Trumpa bezprostredne po jeho prejave z účelovej snahy vyvolať pochybnosti o bezpečnosti novembrových doplňujúcich volieb v tomto roku. Práve tie totiž definitívne rozhodnú o tom, kto bude mať kontrolu nad Kongresom USA počas zvyšku prezidentovho aktuálneho funkčného obdobia. Správu o medzinárodnej roztržke sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe informácií od agentúry AFP.