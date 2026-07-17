Krvavý incident otriasol pražským Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny. Jeden zo zamestnancov vo štvrtok večer zaútočil na ubytovni sekerou a nožom na svojich kolegov, pričom jedného zavraždil a ďalšieho zranil. Zúriaceho sanitára, ktorý sa dobýjal do izieb k ďalším ľuďom a napadol aj privolanú hliadku, napokon zastrelili policajti.
Sanitár pražského Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) zomrel po tom, čo ho vo štvrtok 16. júla večer pred budovou nemocničnej ubytovne postrelili policajti. Chvíľu predtým napadol vo vnútri budovy dvoch ľudí nožom a sekerou. Podľa svedkov sa pokúšal dostať do jednotlivých izieb a na ubytovni po ňom zostalo množstvo zničených či poškodených dverí. V mnohých izbách pritom boli obyvatelia, ktorí sa však stihli včas schovať a zamknúť.
Krvavá bilancia medzi kolegami
Podľa zistených informácií útočník na jednom z poschodí vážne zranil muža, ktorý svojim zraneniam napriek okamžitej resuscitácii na mieste podľahol. Obeť utrpela predovšetkým ťažké bodné a sečné poranenia. Ďalší muž utrpel podľa záchrannej služby taktiež sečné poranenia a pri vedomí ho transportovali do nemocnice.
Páchateľ, zavraždený aj ďalší zranený muž boli českej národnosti a všetci traja spoločne pracovali v pražskom inštitúte ako sanitári.
Zásah proti aktívnemu útočníkovi
Policajti priamo na mieste udalosti označili muža za aktívneho útočníka. V policajnej terminológii sa tento pojem používa pre špecifický typ hrozby s nasledujúcimi charakteristikami:
- ide o páchateľa, ktorý koná bez akýchkoľvek zábran,
- jeho jediným cieľom je pokúsiť sa ublížiť čo najväčšiemu množstvu nevinných osôb,
- svojím konaním sa snaží spôsobiť čo najväčšie straty na životoch.
Keď zasahujúca hliadka dorazila na miesto tragédie, zúriaci muž so sekerou a nožom zaútočil aj na ňu.
V reakcii na bezprostredné ohrozenie života policajti použili služobnú zbraň a útočníka postrelili. Napriek prvej pomoci, ktorú mu poskytla hliadka a následne aj zdravotníci, muž na mieste zomrel,
opisuje dramatické momenty zásahu policajná správa.
Štvrtým ošetreným aktérom celého incidentu je samotný strieľajúci policajt, ktorému záchranári poskytli pomoc priamo na mieste činu. Podrobnosti o krvavom vyčíňaní ozbrojeného muža priniesol český spravodajský portál Novinky.