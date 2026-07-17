Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy Nemecka vyhlásil, že obe krajiny po období zložitejších vzťahov opäť nachádzajú spoločnú reč. Lídri oboch štátov plánujú na spoločnom zasadnutí vlád prehĺbiť spoluprácu v oblastiach obrany, podpory Ukrajiny či moderných technológií. Nemecký kancelár Friedrich Merz pri tejto príležitosti pripomenul historický odkaz nemecko-francúzskeho priateľstva.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok 16. júla počas návštevy Nemecka vyhlásil, že podľa neho sa obe krajiny po pauze opäť zbližujú. Povedal to pred piatkovým spoločným zasadnutím vlád oboch krajín naplánovaným na 17. júla.
Šéf Elyzejského paláca vo svojom prejave zdôraznil, že chce dať celkom nový impulz vzájomnej spolupráci a úzko koordinovať postup s Berlínom vo všetkých kľúčových medzinárodných otázkach.
Prekonávanie prekážok a strategické ciele
Vzťahy týchto dvoch štátov sa v poslednom období dostali do zložitejšej fázy. Čiastočne to bolo aj v dôsledku ukončenia vojenského projektu Future Combat Air System (FCAS), v rámci ktorého mali krajiny vyvinúť úplne nové stíhacie lietadlo. Macron však upozornil, že ich spolupráca sa musí nevyhnutne prehlbovať, a to aj v súvislosti so strategickou obnovou celej Európy, ktorú treba podľa neho rázne urýchliť.
Paríž a Berlín sa chcú podľa francúzskeho prezidenta ďalej usilovať o dosiahnutie týchto spoločných priorít:
- zabezpečenie mieru a bezpečnosti v Európe,
- ďalšia podpora Ukrajiny,
- výrazné posilnenie spoločnej obrany a priemyslu,
- intenzívna spolupráca v oblastiach zameraných na budúcnosť, ako sú umelá inteligencia a energetická transformácia.
Historický odkaz a jadrové odstrašenie
Nemecký kancelár Friedrich Merz zasa vyzdvihol historický význam samotného miesta rokovania oboch vlád, ktorým bol zámok Augustusburg. V roku 1962 tam vtedajší francúzsky prezident Charles de Gaulle navrhol nemeckému kancelárovi Konradovi Adenauerovi uzavretie zmluvy o priateľstve. O niekoľko mesiacov neskôr bola slávnostne uzavretá takzvaná Elyzejská zmluva.
Táto zmluva je naďalej pevným základom našej práce,
zhodnotil Merz prínos historického dokumentu vo svojom vyjadrení.
V piatok 17. júla dopoludnia sa na leteckej základni Nörvenich následne stretne francúzsko-nemecká rada pre obranu a bezpečnosť. Tá sa zameria na strategickú spoluprácu v oblasti jadrového odstrašenia, ktoré je založené primárne na francúzskom jadrovom arzenáli.
Potom sa v meste Brühl uskutoční 26. spoločné zasadnutie vlád Nemecka a Francúzska. Na týchto dôležitých diskusiách sa osobne zúčastnia ministri a štátni tajomníci z celkovo desiatich kľúčových rezortov oboch susediacich krajín. Správu o diplomatickej návšteve sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe informácií od agentúry DPA.