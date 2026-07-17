Slovensko čaká mimoriadne náročný poveternostný deň plný extrémov. Kým južné a východné okresy sa budú v piatok popoludní potiť v horúčavách dosahujúcich až 35 stupňov Celzia, pre celé územie krajiny už platia výstrahy pred silnými búrkami. Tie môžu so sebou priniesť prudké lejaky, nebezpečné krupobitie a silný nárazový vietor.
V piatok 17. júla popoludní môže teplota v južných okresoch Slovenska dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. Zároveň je pre celé územie krajiny vyhlásená výstraha pred nebezpečnými búrkami. Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí v čase od 13.00 h do 18.00 h pre nasledujúce okresy:
- Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš,
- Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa,
- Dunajská Streda, Galanta,
- Michalovce, Sobrance a Trebišov.
Miernejšie, no stále vyčerpávajúce horúčavy
Výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami platí takisto v čase od 13.00 h do 18.00 h, pričom ortuť teplomera sa tu môže vyšplhať na 33 stupňov Celzia. Táto výstraha sa týka týchto oblastí:
- celý Bratislavský kraj,
- väčšina Banskobystrického, Trenčianskeho a Trnavského kraja,
- okresy Košice, Košice-okolie, Rožňava, Humenné, Prešov, Stropkov, Vranov nad Topľou, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce.
Po extrémnom teple udrú silné búrky
Na celom Slovensku treba v piatok rátať s možnosťou vzniku silných búrok. Tieto meteorologické javy môžu byť lokálne veľmi intenzívne a spojené s viacerými rizikami:
- s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút,
- s nárazmi vetra dosahujúcimi rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu,
- s krupobitím.
V Banskobystrickom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji je výstraha prvého stupňa pred búrkami vyhlásená už od 14.00 h, na zvyšku územia Slovenska začne platiť podvečer od 18.00 h. S búrkami treba plošne rátať minimálne do polnoci, pričom na východe krajiny pretrvajú výstrahy až do soboty 18. júla rána. O blížiacich sa poveternostných hrozbách podrobne informoval na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).