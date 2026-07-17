Irán v noci na piatok rozšíril vojenský konflikt na Blízkom východe a spustil masívne odvetné útoky na krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské základne. Terčom úderov sa stali Bahrajn, Kuvajt a Katar, pričom úrady hlásia aktiváciu protivzdušnej obrany a zranenia. Eskalácia priamo nadväzuje na americké bombardovanie iránskej infraštruktúry, ktoré si vyžiadalo civilné obete.
Bahrajn, Kuvajt a Katar sa v noci na piatok 17. júla opäť stali terčom vojenských útokov zo strany Iránu. Informovali o tom tamojšie štátne úrady a ministerstvá v súvislosti s prebiehajúcou krízou a vyhrotenou situáciou v regióne.
Sirény a nasadenie protivzdušnej obrany
Útočné drony a rakety mierili na územia štátov Perzského zálivu, kde majú Spojené štáty americké (USA) vybudované svoje strategické vojenské základne. Situácia v jednotlivých zasiahnutých krajinách sa počas noci vyvíjala nasledovne:
- kuvajtské ozbrojené sily uviedli, že silné výbuchy, ktoré bolo počuť po celej krajine, boli dôsledkom úspešnej činnosti domácich systémov protivzdušnej obrany,
- v Bahrajne tamojšie ministerstvo vnútra oznámilo, že v krajine sa rozozvučali poplachové sirény, ktoré okamžite vyzvali občanov, aby sa urýchlene ukryli na bezpečných miestach,
- katarské ministerstvo obrany potvrdilo, že ozbrojené sily krajiny aktívne odrážajú viacero vzdušných útokov, pričom po zásahu šrapnelom utrpelo zranenie jedno dieťa.
Americké údery a iránska odveta
Nočnej eskalácii predchádzali udalosti zo štvrtka 16. júla neskoro večer. Iránske médiá vtedy informovali o masívnych amerických útokoch na dôležité mosty a letisko na juhu krajiny. Úrady neskôr bilanciu spresnili a dodali, že počet obetí týchto zdrvujúcich útokov medzičasom stúpol už na sedem.
Podľa iránskej štátnej televízie Press TV domáca armáda potvrdila, že zorganizovala a vykonala odvetné údery. Ich hlavným cieľom boli údajne vojenská vrtuľníková základňa a americké vojenské prieskumné lietadlo dislokované v Bahrajne.
Koniec operácie z pohľadu USA
Kým Irán útočil na základne vo svojom bezprostrednom susedstve, americké velenie hlásilo formálne ukončenie svojich vlastných operácií. Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) sa k aktuálnej situácii vyjadrilo prostredníctvom sociálnej siete X.
Spojené štáty úspešne ukončili svoju najnovšiu vlnu útokov proti Iránu,
uviedla armáda vo svojom stručnom hodnotení situácie.
Súhrnné informácie o najnovšej eskalácii napätia na Blízkom východe a nočných útokoch priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP, DPA a spravodajskej stanice al-Džazíra.