Cyprus, ktorý je už viac ako päť desaťročí rozdelený na grécku a tureckú časť, čaká dôležitá diplomatická misia. Na rozdelený ostrov koncom júla osobne pricestuje generálny tajomník OSN António Guterres. Jeho cieľom je oživiť dlhodobo stagnujúci mierový proces a nájsť spoločnú reč medzi lídrami oboch komunít, ktorých rozhovory definitívne stroskotali pred deviatimi rokmi.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres navštívi od 27. do 29. júla 2026 rozdelený Cyprus, kde bude rokovať o možnostiach oživenia mierového procesu medzi gréckymi a tureckými Cyperčanmi. Vo štvrtok 16. júla to oznámil jeho hovorca Stéphane Dujarric.
Počas trojdňovej návštevy sa Guterres stretne s lídrami oboch komunít aj s ďalšími zainteresovanými stranami. Rokovania sa zamerajú najmä na tieto kľúčové oblasti:
- podporu obnovenia mierového procesu a posilnenie stability na ostrove,
- činnosť a mandát Mierovej misie OSN na Cypre (UNFICYP),
- hľadanie kompromisných riešení pre budúce usporiadanie krajiny.
Generálny tajomník tým opätovne potvrdzuje svoj silný záväzok riešiť cyperskú otázku,
zdôraznil Dujarric vo svojom oficiálnom vyhlásení k plánovanej ceste.
Historické rozdelenie a nárazníková zóna
Cyprus je rozdelený už od roku 1974. Na vtedajší vojenský prevrat, ktorý bol priamo podporovaný gréckou juntou, reagovala Ankara vojenskou inváziou na sever ostrova. Južnú, grécky hovoriacu časť odvtedy spravuje medzinárodne uznaná cyperská vláda, zatiaľ čo samozvanú Severocyperskú tureckú republiku na severe ostrova uznáva výhradne Turecko. Obe časti od seba dodnes oddeľuje nárazníková zóna pod nepretržitým dohľadom OSN.
Patová situácia trvá od roku 2017
Posledné významné mierové rokovania pod záštitou svetovej organizácie sa skončili bez úspechu a podpisu dohody v roku 2017 v švajčiarskom stredisku Crans-Montana. Hlavným sporným bodom zostáva naďalej budúca ústavná podoba ostrova a miera zapojenia Turecka v prípadnej federácii, ktorá by sa mala skladať z dvoch samosprávnych regiónov so silnou centrálnou vládou.
Zatiaľ čo grécki Cyperčania presadzujú práve model federácie, turecká strana v posledných rokoch čoraz otvorenejšie žiada medzinárodné uznanie dvoch samostatných štátov, čo grécka strana rázne odmieta. Informácie o chystanej diplomatickej iniciatíve sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe pôvodnej správy agentúry Reuters.