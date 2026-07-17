Extrémne júnové horúčavy si v Európe vyžiadali krutú daň. Podľa predbežných štatistík zahynulo v deviatich európskych krajinách minimálne 12-tisíc ľudí nad očakávaný priemer. Odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie bijú na poplach a vyzývajú vlády, aby prestali vysoké teploty ignorovať, pretože letná sezóna zďaleka nekončí a počet obetí môže rapídne narásť.
V tohtoročnom júni 2026 došlo k prekonaniu historických teplotných rekordov vo viacerých európskych krajinách. Hoci sú štatistiky úmrtnosti zatiaľ predbežné, predstavujú aktuálne prvé reálne náznaky obrovských strát na životoch v dôsledku extrémnych horúčav. Úrady naznačili, že v deviatich analyzovaných štátoch zaznamenali najmenej 12 000 úmrtí nad očakávaným dlhodobým priemerom.
Tisícky obetí v západnej Európe
Agentúra AFP analyzovala údaje o neočakávaných úmrtiach v období od 22. do 28. júna 2026. Analýza sa týkala štatistík z týchto konkrétnych európskych štátov:
- Belgicko a Francúzsko,
- Nemecko, Luxembursko a Holandsko,
- Španielsko a Švajčiarsko.
Podľa predbežných výsledkov zahynulo v tomto regióne približne o 10 000 ľudí viac, ako je bežný očakávaný priemer. Ďalších 2 200 úmrtí priamo spájaných s vysokými teplotami zaznamenali podľa odhadov aj medzi 18. a 28. júnom 2026 v Anglicku a vo Walese. Túto štatistiku oficiálne uviedla britská meteorologická služba Met Office.
Varovanie Svetovej zdravotníckej organizácie
Predbežné údaje z Európskeho monitorovacieho systému úmrtnosti EuroMOMO takisto ukazujú výrazný nárast počtu úmrtí v poslednom júnovom týždni. Systém, ktorý vychádzal z oficiálnych štatistík 24 krajín s približne 400 miliónmi obyvateľov, odhadol celkový počet na 14 260 mŕtvych nad bežný priemer. Tieto údaje pritom nezahŕňajú viaceré krajiny na východe Európy vrátane Slovenska.
Regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge na margo alarmujúcich čísel dorazne upozornil, že leto sa ešte neskončilo a štáty musia rázne konať.
Nejde o prírodnú katastrofu a opakuje sa to každý rok, pretože príliš veľa vlád stále považuje horúčavy len za meteorologický jav a nie za mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia. Existujú nástroje na prevenciu väčšiny týchto úmrtí. Usmernenia sú zverejnené a dôkazy sú k dispozícii. To, čo vlády urobia ďalej, je ich voľba, a toto leto jasne ukazuje, čo môžeme stratiť či naopak získať,
dodal Kluge s dôrazom na to, že prijaté preventívne opatrenia môžu okamžite zachrániť tisícky ďalších životov. Súhrnné informácie o úmrtnosti počas poslednej vlny horúčav sprostredkovala tlačová agentúra TASR.